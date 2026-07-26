VIDEO | Bucătăria tradițională a sașilor din Ardeal: Leveșul, mâncare din zeamă de varză murata și cârnați, specifică din Gârbova de Sebeș, remediu eficient pentru mahmureală

Bucătăria tradițională a sașilor din Ardeal: Leveșul, mâncare din zeamă de varză murata și cârnați, specifică din Gârbova de Sebeș, remediu eficient pentru mahmureală

Bucătăria săsească din Ardeal reprezintă una dintre cele mai valoroase moșteniri culturale ale Transilvaniei. De-a lungul a peste opt secole, comunitățile de sași au dezvoltat o gastronomie pragmatică, bazată pe ingrediente simple, tehnici eficiente de conservare și preparate menite să hrănească familii numeroase. Astăzi, multe dintre rețetele lor au depășit granițele comunității germane și au devenit parte integrantă a identității culinare transilvănene.

Moștenită de la coloniștii germani stabiliți în Ardeal începând cu secolul al XII-lea, bucătăria săsească s-a format într-un spațiu multicultural, unde tradițiile culinare ale sașilor s-au întâlnit cu cele ale românilor, maghiarilor și secuilor. Rezultatul a fost o gastronomie aparte, recunoscută pentru supele consistente, tocanele bogate, carnea afumată, legumele gătite lent și combinațiile surprinzătoare de dulce și acrișor.

Leveșul, mâncare tradițională și remediu eficient pentru mahmureală

Familia Marcelei Presecan, o localnică care s-a născut și a trăit în Gârbova de Sebeș, încă păstrează tradițiile culinare moștenite de la sașii din zonă. Femeia povestește că a fost învățată din copilărie cu preparate din bucătăria tradițională săsească și care și în prezent, sunt nelipsite de pe masa ei.

Printre rețetele păstrate de la sași se numără și leveșul, un preparat pe care își amintește că l-a mâncat încă de copil, iar rețeta a preluat-o de la mama ei: ,,Părinții mei au avut mulți prieteni sași, au lucrat cu ei și, probabil de la ei au luat rețeta.

Leveșul este o mâncare tradițională săsească, care de obicei se mănâncă iarna, după tăiatul porcului și după ce se murează varza. Se pregătește din pâine de casă, muiată în zeamă de varză și lăsată la răcit. Se caramelizează ceapă, cu slănină friptă și cârnați. Este o mâncare specifică pentru Gârbova de Sebeș”, spune Marcela Presăcan.

Modul de preparare este cât se poate de simplu: ingredientele sunt așezate în straturi: se pune întâi pâinea înmuiată, apoi un strat de ceapă și cârnați, iar peste încă un strat de pâine. La final, deasupra, se pune restul, cu tot cu ulei.

,,Preparatul este mai acru și de obicei se mănâncă când vii de la o nuntă sau de la un chef, fiind cunoscut ca un remediu eficient în mahmureală. Lumea nu mai prea pregătește acest fel de mâncare, dar noi facem în fiecare an”, mai spune localnica.

Secretul slăninii păstrate în clopotnița bisericii

Pe lângă preparatele culinare, sașii au impresionat și prin metodele ingenioase de conservare a alimentelor. Una dintre cele mai cunoscute tradiții era depozitarea slăninii în turnurile și clopotnițele bisericilor fortificate.

Aceste spații erau răcoroase, bine aerisite și ofereau condiții ideale pentru păstrarea produselor afumate chiar și în timpul verii. Fiecare familie își depozita aici tablele de slănină, iar accesul era organizat după reguli stricte.

În trecut, un singur gospodar deținea cheia încăperii și avea rolul de chelar al comunității. Cu toate acestea, fiecare proprietar își putea lua oricând partea sa de slănină, deși bucățile tuturor vecinilor erau păstrate în același loc. Sistemul funcționa pe baza încrederii și a respectului reciproc, valori fundamentale ale comunităților săsești.

Legenda cămării săsești de la Gârbova

Una dintre cele mai cunoscute povești legate de acest obicei provine din zona Gârbova, lângă Sebeș. Aici, turnul de apărare al cetății a fost transformat într-o adevărată cămară comunitară pentru păstrarea slăninii.

Tradiția a fost atât de eficientă încât a fost preluată și de românii din zonă după plecarea unei mari părți a populației săsești. Localnicii spun că, de când turnul a devenit depozit pentru slănină, nimeni nu s-a plâns că produsele păstrate acolo s-ar fi stricat vreodată.

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