Foto | Cinci vieți pierdute într-un singur weekend în apele României: Semnal de alarmă tras de autorități
Cinci vieți pierdute într-un singur weekend în apele României: Semnal de alarmă tras de autorități
Patru copii și un adult și-au pierdut viața în doar trei tragedii petrecute în weekend, în județele Covasna, Dolj și Neamț. Bilanțul dramatic vine la doar câteva zile după alte cinci decese înregistrate în râurile Mureș și Argeș, autoritățile avertizând că lacurile, râurile și bălțile pot deveni capcane mortale în doar câteva clipe.
Doi copii de 13 ani, găsiți fără viață într-un lac din Covasna
Prima tragedie s-a produs vineri, în localitatea Valea Mică, județul Covasna, unde doi minori, în vârstă de aproximativ 13 ani, au dispărut în apele unui lac de pescuit.
La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Covasna, cu o autospecială dotată cu barcă, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ. Misiunea a fost sprijinită de scafandri din cadrul ISU Brașov și ISU Bacău, precum și de un elicopter SMURD al Inspectoratului General de Aviație al MAI.
După o amplă operațiune de căutare, cei doi copii au fost scoși din apă în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor echipajelor medicale, aceștia nu au mai putut fi salvați, medicul de pe elicopterul SMURD declarând decesul.
Bărbat înecat în Dolj, după ce a intrat în apă să-și recupereze lansetele
Tot vineri, o altă intervenție a avut loc în comuna Caraula, județul Dolj, unde un bărbat a dispărut în apele unei bălți după ce a intrat să recupereze lansetele de pescuit.
Pompierii din cadrul Detașamentului Calafat, împreună cu scafandrii Detașamentului 1 Craiova, au desfășurat operațiuni de căutare, reușind să aducă victima la mal.
Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, iar medicul prezent la intervenție a declarat decesul.
Doi frați au murit în râul Moldova. O fetiță de șase ani a fost salvată
Cea mai recentă tragedie s-a produs duminică după-amiază, în județul Neamț, unde prin apel la 112 a fost anunțată dispariția în apele râului Moldova a trei copii.
Înainte de sosirea echipajelor de intervenție, o fetiță de șase ani a fost scoasă din apă de un martor și transportată ulterior la spital. Între timp, scafandrii au continuat căutările și i-au găsit pe ceilalți doi copii, frați în vârstă de 12 și 15 ani.
Aceștia au fost aduși la mal și preluați de echipajele SMURD și SAJ, care au efectuat manevre de resuscitare. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, medicul a fost nevoit să declare decesul celor doi băieți.
Zece victime în mai puțin de două săptămâni
Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, cele cinci decese din acest weekend se adaugă altor cinci persoane care și-au pierdut viața în ultimele zile în apele râurilor Mureș și Argeș, conturând un bilanț îngrijorător.
Autoritățile reamintesc populației că scăldatul trebuie practicat doar în locuri special amenajate și supravegheate, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea apei, iar consumul de alcool înainte de intrarea în apă poate avea consecințe fatale. De asemenea, sunt recomandate evitarea săriturilor în ape necunoscute și a înotului în zone cu curenți puternici sau nivel ridicat al apei.
În cazul în care observați o persoană aflată în pericol, sunați imediat la 112 și evitați să vă puneți propria viață în pericol.
sursa foto: ISU Dolj, ISU Neamț
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