Foto | Centru multifuncțional, cu teren de sport, pentru copii vulnerabili, proiectat într-o comună din Alba: Care este valoarea investiției
Centru multifuncțional, cu teren de sport, pentru copii vulnerabili, proiectat într-o comună din Alba: Care este valoarea investiției
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că a fost depusă solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii“, propus a fi amplasat în localitatea Vințu de Jos, comuna Vințu de Jos, str. Prieteniei nr. 12.
Titularul investiției este Asociația „Illuminate“, cu sediul în Alba Iulia, str. Emil Racoviță nr. 60. Documentația a fost întocmită de arh. Sorin Ștefan Magda.
Proiectul prevede construirea a două clădiri destinate unui centru multifuncțional pentru copii și amenajarea unui teren de sport multifuncțional, pe un teren de 5.507 mp aflat în intravilanul localității. Terenul are în prezent folosința de arabil și este încadrat prin PUG în zona de turism, loisir și recreere.
Clădirile și amenajările propuse
Cele două corpuri de clădire vor însuma o suprafață construită de 463,69 mp, o suprafață desfășurată de 848,99 mp și o suprafață utilă de 622,59 mp, cu un volum total de aproximativ 1.828 mc.
*Corpul C1 (P+E) va avea o suprafață construită de 212,06 mp și va include o sală multifuncțională, birouri, spații administrative, depozitare și grupuri sanitare, precum o terasă și un balcon la etaj. Înălțimea la cornișă va fi de 9,00 m.
*Corpul C2 (P+E parțial) va avea o suprafață construită de 251,53 mp și va cuprinde spații multifuncționale, un spațiu de consiliere, vestiar, o sală de mese la etaj și o a doua sală multifuncțională. Înălțimea la cornișă va fi de 5,37 m.
Terenul de sport multifuncțional va măsura 40 x 20,37 m (814,69 mp) și va fi realizat cu tartan și rigole perimetrale. Proiectul proiectat mai include loc de joacă, alei mixte auto și pietonale (1.561,68 mp), 11 locuri de parcare plus unul pentru persoane cu dizabilități, împrejmuire de circa 490 m și amenajări peisagere.
Procentul de ocupare a terenului (POT) propus este de 8,41%, iar coeficientul de utilizare (CUT) de 0,15. Spațiile verzi vor reprezenta 46,61% din teren (2.567,04 mp), iar împreună cu terenul de sport și locul de joacă totalizează 63,22%, peste minimul de 50% impus prin certificatul de urbanism.
Soluții constructive și utilități
Structura combină fundații și elevații din beton armat cu zidărie din cărămidă Porotherm sau BCA, în colaborare cu cadre din beton armat. Acoperișul va fi în șarpantă din lemn, cu țiglă ceramică de culoare cărămizie. Fațadele vor avea tencuială decorativă albă, placaje din piatră naturală și lemn thermowood, iar tâmplăria va fi din PVC gri antracit cu geam triplu.
Clădirile vor fi racordate la rețeaua electrică existentă în zonă, dar proiectul mizează pe surse alternative de energie:
*panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
*pompe de căldură pentru încălzire și apă caldă, alimentate din energia solară;
*ventilație cu recuperare de căldură.
Apa rece va proveni dintr-un puț forat pe parcela beneficiarului, iar apele uzate vor fi colectate într-o fosă septică sau bazin vidanjabil etanș, golit periodic de o firmă specializată. Accesul auto și pietonal se face din strada Prieteniei, cu un acces secundar la drumul de piatră de pe latura sudică.
Justificarea investiției și costuri
Potrivit memoriului, proiectul răspunde necesității de a crea infrastructură educațională și recreativă adaptată copiilor vulnerabili din comună, care să le permită participarea la activități sportive și culturale și să sprijine incluziunea socială.
Valoarea totală a investiției este de 2.412.455,33 lei, inclusiv TVA, iar perioada de implementare propusă este de 36 de luni de la obținerea autorizației de construire.
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