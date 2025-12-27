INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență

Două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor intervin în aceste momente la un incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Poșaga, satul Săgagea.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni în cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda intervin pentru stingerea unui incendiu în în loc. Săgagea, com. Posaga.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o casă de locuit.

Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spuma, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Posaga.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI