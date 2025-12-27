Rămâi conectat

INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență

Bogdan Ilea

acum 40 de minute

INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență

Două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor intervin în aceste momente la un incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Poșaga, satul Săgagea.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni în cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda intervin pentru stingerea unui incendiu în în loc. Săgagea, com. Posaga.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o casă de locuit.

Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spuma,  1 echipaj de prim ajutor si  SVSU Posaga.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

