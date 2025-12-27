INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență
INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență
Două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor intervin în aceste momente la un incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Poșaga, satul Săgagea.
Citește și: Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni în cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda intervin pentru stingerea unui incendiu în în loc. Săgagea, com. Posaga.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la o casă de locuit.
Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spuma, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Posaga.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a
Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a Liceul ,,H.C.C.” Abrud a desfășurat recent cu succes a IV-a ediție a concursului „Elevii au talent”, un eveniment dedicat promovării creativității și talentului artistic al elevilor. Concursul s-a desfășurat într-o atmosferă de entuziasm și emoție, reunind elevi care și-au demonstrat abilitățile […]
ACCIDENT rutier între Jidvei și Feisa. Un autoturism a intrat într-un cap de pod. Medicii se deplasează la locul incidentului
ACCIDENT rutier între Jidvei și Feisa. Un autoturism a intrat într-un cap de mod. Medicii se deplasează la locul incidentului Un accident rutier a avut loc astăzi, 27 decembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autoturism a intrat într-un cap de pod între Jidvei și Feisa. Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine […]
FOTO | Miracol de Crăciun! Georgiana, victima unei operații eșuate, a născut o fetiță: ,,Eram pe patul de moarte”
Miracol de Crăciun! Georgiana, victima unei operații eșuate, a născut o fetiță: ,,Eram pe patul de moarte” Georgiana Corpodean, o femeie care a fost operată de șase ori, din cauza unui episod grav de malpraxis, a reușit, să nască mult dorita ei fetiță, chiar în perioada sărbătorilor de Crăciun. Totul a început în urmă cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Motivul pentru care în acest an, de sărbători, nu se mai aud așa multe bubuituri de petarde și artificii
Motivul pentru care în acest an, de sărbători, nu se mai aud așa multe bubuituri de petarde și artificii În...
Vremea de Revelion 2025-2026. Meteorologii au anunțat cât ține gerul
Vremea de Revelion 2025-2026. Meteorologii au anunțat cât ține gerul Meteorologii au emis estimările despre evoluţia vremii pentru perioada 29...
Știrea Zilei
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș Un...
VIDEO | Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a alunga spiritele rele: „Așa este din moși-strămoși”
Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a...
Curier Județean
INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență
INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență Două autospeciale cu apă și spumă și...
FOTO | Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a
Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a Liceul ,,H.C.C.” Abrud a desfășurat recent...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie de Sf. Ștefan În...