Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș
Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Individul ar fi distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în zona Bulevardului Transilvaniei și a străzii Vasile Goldiș din municipiu.
Citește și: ACCIDENT rutier între Jidvei și Feisa. Un autoturism a intrat într-un cap de pod. Medicii se deplasează la locul incidentului
Potrivit IPJ Alba, la data de 27 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Alba Iulia.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 25/26 decembrie 2025, bărbatul ar fi distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în zona Bulevardului Transilvaniei și a străzii Vasile Goldiș din municipiu.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a alunga spiritele rele: „Așa este din moși-strămoși”
Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a alunga spiritele rele: „Așa este din moși-strămoși” Butea feciorilor din Cunța este un obicei de sute de ani care se practică în zonă. Feciorii din sat colindă sătenii, biserica și fetele, pe care le și […]
În 27 decembrie 1784: Horea și Cloșca, doi dintre conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania, trădați de un pădurar, au fost prinși și duși în temnița din Alba Iulia
În 27 decembrie 1784: Horea și Cloșca, doi dintre conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania, trădați de un pădurar, au fost prinși și duși în temnița din Alba Iulia La data de 27 decembrie 1784, în pădurea Scoruşetului din Munții Gilău, au fost prinși prin trădarea pădurarului Anton Melzer din Abrud, Horea şi Cloşca, conducătorii răscoalei […]
Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste 15.000 de lei pentru reparația mașinii
Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste 15.000 de lei pentru reparația mașinii Proprietarul unui autoturism din Cugir, implicat într-un incident soldat cu avarii importante la mașină a obținut acoperirea daunelor de către primăria orașului. Daniel Dumitru B. a dat în judecată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Motivul pentru care în acest an, de sărbători, nu se mai aud așa multe bubuituri de petarde și artificii
Motivul pentru care în acest an, de sărbători, nu se mai aud așa multe bubuituri de petarde și artificii În...
Vremea de Revelion 2025-2026. Meteorologii au anunțat cât ține gerul
Vremea de Revelion 2025-2026. Meteorologii au anunțat cât ține gerul Meteorologii au emis estimările despre evoluţia vremii pentru perioada 29...
Știrea Zilei
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș Un...
VIDEO | Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a alunga spiritele rele: „Așa este din moși-strămoși”
Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a...
Curier Județean
INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență
INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență Două autospeciale cu apă și spumă și...
FOTO | Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a
Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a Liceul ,,H.C.C.” Abrud a desfășurat recent...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie de Sf. Ștefan În...