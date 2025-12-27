Rămâi conectat

Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș

Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Individul  ar fi distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în zona Bulevardului Transilvaniei și a străzii Vasile Goldiș din municipiu. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Alba Iulia. 

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 25/26 decembrie 2025, bărbatul ar fi distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în zona Bulevardului Transilvaniei și a străzii Vasile Goldiș din municipiu. 

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

