1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Hidrologii au emis o avertizare Cod Galben de inundații valabilă în intervalul 1 iunie 2026, ora 12:00 – 2 iunie 2026, ora 12:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România, pe fondul precipitațiilor prognozate și al condițiilor hidrometeorologice favorabile producerii unor fenomene periculoase.

Potrivit specialiștilor din cadrul Centrului Național de Prognoze Hidrologice (C.N.P.H.), în perioada menționată sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, care pot genera inundații locale. De asemenea, sunt așteptate creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor unor cursuri de apă, cu posibilitatea depășirii cotelor de atenție.

Avertizarea Cod Galben vizează râuri din bazinele hidrografice Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Argeș, Ialomița și Buzău, afectând mai multe județe din nordul, centrul și sudul țării.

Printre sectoarele hidrografice aflate sub avertizare se numără:

*Someșul Mic și afluenții săi din județele Bihor și Cluj;

Afluenții Someșului din aval de stația hidrometrică Dej, în județele Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare;

*Râurile din bazinele Crasna și Barcău, în județele Sălaj, Satu Mare și Bihor;

Bazinele superioare ale Târnavei Mici și Târnavei Mari, precum și afluenții acestora din județele Harghita, Mureș, Alba, Brașov și Sibiu;

*Cursurile superioare ale Argeșului și Dâmboviței;

*Sectorul superior al Ialomiței și afluenții săi din județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov;

*Bazinul superior al Prahovei;

*Râurile din bazinul superior al Buzăului și afluenții acestuia din județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova.

Specialiștii atrag atenția că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce nu doar pe râurile principale incluse în avertizare, ci și pe afluenți de grad inferior și pe cursuri de apă necadastrate din zonele vizate.

Autoritățile recomandă populației și administrațiilor locale să urmărească permanent evoluția situației meteorologice și hidrologice și să respecte măsurile prevăzute în regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

