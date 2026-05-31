1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Hidrologii au emis o avertizare Cod Galben de inundații valabilă în intervalul 1 iunie 2026, ora 12:00 – 2 iunie 2026, ora 12:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România, pe fondul precipitațiilor prognozate și al condițiilor hidrometeorologice favorabile producerii unor fenomene periculoase.

Potrivit specialiștilor din cadrul Centrului Național de Prognoze Hidrologice (C.N.P.H.), în perioada menționată sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, care pot genera inundații locale. De asemenea, sunt așteptate creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor unor cursuri de apă, cu posibilitatea depășirii cotelor de atenție.

Avertizarea Cod Galben vizează râuri din bazinele hidrografice Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Argeș, Ialomița și Buzău, afectând mai multe județe din nordul, centrul și sudul țării.

Printre sectoarele hidrografice aflate sub avertizare se numără:

*Someșul Mic și afluenții săi din județele Bihor și Cluj;

Afluenții Someșului din aval de stația hidrometrică Dej, în județele Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare;

*Râurile din bazinele Crasna și Barcău, în județele Sălaj, Satu Mare și Bihor;

Bazinele superioare ale Târnavei Mici și Târnavei Mari, precum și afluenții acestora din județele Harghita, Mureș, Alba, Brașov și Sibiu;

*Cursurile superioare ale Argeșului și Dâmboviței;

*Sectorul superior al Ialomiței și afluenții săi din județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov;

*Bazinul superior al Prahovei;

*Râurile din bazinul superior al Buzăului și afluenții acestuia din județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova.

Specialiștii atrag atenția că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce nu doar pe râurile principale incluse în avertizare, ci și pe afluenți de grad inferior și pe cursuri de apă necadastrate din zonele vizate.

Autoritățile recomandă populației și administrațiilor locale să urmărească permanent evoluția situației meteorologice și hidrologice și să respecte măsurile prevăzute în regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025

Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025 Economistul Radu Georgescu avertizează că economia globală intră într-o perioadă tensionată, marcată de creșterea dobânzilor și de presiuni în ceea ce privește inflația tot mai mari. Potrivit economistului, […]

31 mai 2026 | Vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale României: Meteorologii au emis o nouă informare meteo

31 mai 2026 | Vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale României: Meteorologii au emis o nouă informare meteo Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben valabile duminică, 31 mai, în intervalul orar 10:00 – 21:00, vizând intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități importante de […]

Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei, aplicată și cadrelor didactice tinere cu performanță educațională

Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei, aplicată și cadrelor didactice tinere cu performanță educațională Profesorii din România, cu o vechime de peste 25 de ani la catedră și gradul didactic I, ar putea beneficia din nou de reducerea normei de predare […]

