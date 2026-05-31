Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025

Economistul Radu Georgescu avertizează că economia globală intră într-o perioadă tensionată, marcată de creșterea dobânzilor și de presiuni în ceea ce privește inflația tot mai mari.

Potrivit economistului, piața globală a obligațiunilor „fierbe”, în timp ce state precum SUA, Marea Britanie, Germania și Japonia plătesc dobânzi tot mai mari pentru finanțarea datoriei publice. În același timp, România a achitat doar în primele patru luni din 2026 dobânzi de 23,6 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Textul scris de economistul Radu Georgescu este următorul: 

Pe planeta Pământ se întâmplă lucruri. Piața de obligațiuni fierbe. Dobânzile cresc pe planeta Pământ. Piața totală de obligațiuni (150 trilioane $) este mai mare decât toate bursele din lume, aurul și criptomonedele luate cumulat. Ieri, Ministerul de Finanțe a spus că România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025.

Anul acesta, sumele plătite pe dobânzi vor depăși tot bugetul alocat educației. US plătește o dobândă anuală de 4,5% pentru obligațiunile pe 10 ani. Este cea mai mare dobândă din ultimii 15 ani.

UK plătește o dobândă de 4,8% pentru obligațiunile pe 10 ani. Este cea mai mare dobândă din ultimii 15 ani.

Germania plătește o dobândă de 3% pentru obligațiunile pe 10 ani. Este cea mai mare dobândă din ultimii 15 ani.

Japonia plătește o dobândă de 2,7% pentru obligațiunile pe 10 ani. Este cea mai mare dobândă din ultimii 15 ani.

China vinde obligațiunile emise de US. Japonia vinde obligațiunile emise de US. Pe planeta Pământ va veni un nou val de inflație.

FED (Banca Centrală din US) vrea să deschidă parașuta de protecție și să crească dobânda de referință. În acest peisaj, România este pe nicăieri. România are, de departe, cea mai mare dobândă real negativă de pe planeta Pământ (diferența dintre inflație și dobânda de referință).

Dacă BNR crește dobânda de referință, economia va scădea și mai mult.

Dacă BNR scade dobânda de referință, inflația va crește și mai mult.

1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Hidrologii au emis o avertizare Cod Galben de inundații valabilă în intervalul 1 iunie 2026, ora 12:00 – 2 iunie 2026, ora 12:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România, pe fondul precipitațiilor prognozate și al condițiilor hidrometeorologice favorabile producerii […]

31 mai 2026 | Vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale României: Meteorologii au emis o nouă informare meteo

31 mai 2026 | Vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale României: Meteorologii au emis o nouă informare meteo Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben valabile duminică, 31 mai, în intervalul orar 10:00 – 21:00, vizând intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități importante de […]

Profesorii cu vechime de peste 25 de ani ar putea preda mai puține ore fără să piardă bani. Reducerea normei, aplicată și cadrelor didactice tinere cu performanță educațională

Profesorii din România, cu o vechime de peste 25 de ani la catedră și gradul didactic I, ar putea beneficia din nou de reducerea normei de predare […]

