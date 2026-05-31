VIDEO | Duna Nap (Zilele Dunării) 2026, la Rimetea: Târg de meșteșugari, degustări de produse tradiționale, ateliere pentru copii și muzică bună, sub Piatra Secuiului

Duna Nap (Zilele Dunării) 2026, la Rimetea: Târg de meșteșugari, degustări de produse tradiționale, ateliere pentru copii și muzică bună, sub Piatra Secuiului

Duna Nap (Zilele Dunării), unul dintre cele mai importante evenimente culturale şi comunitare din Transilvania, a avut loc sâmbătă, 30 mai 2026, sub Piatra Secuiului. Evenimentul transformă anual satul Rimetea într-un centru vibrant al identităţii şi mişcării în aer liber. Organizat de Duna Médiaszolgáltató, festivalul celebrează moştenirea culturală comună într-un decor natural unic, la poalele spectaculosului masiv Piatra Secuiului (Székelykő).

Duna Nap este mai mult decât o competiţie, este o sărbătoare a bunei vecinătăți și a conservării patrimoniului.

Atmosfera este marcată de concerte de muzică populară și rock, târguri ale meşteşugarilor locali şi degustări de produse tradiționale (precum celebrul colac secuiesc). Rimetea, singurul sat din România premiat cu distincţia „Europa Nostra”, devine pentru o zi un spațiu unde sportul se întâlnește cu istoria, oferind participanților o experienţă autentică în unul dintre cele mai frumoase sate din Europa.

Vizitatorii au fost așteptați sâmbătă în trei locații cu activități destinate familiilor și copiilor:

-Împărăția basmelor Csukás (Terenul de joacă)

-Curtea meșteșugarilor (Lelkészuvar)

-Curtea meseriilor (Curtea Primăriei)

Copiii au pictat turte dulci prin tehnica ștampilării cu aluat, alături de Mirtil Seregély și au putut face păpuși de hârtie. Sub îndrumarea Angelei Milner, participanții au realizat împletituri din frânghie cu păpuși de lemn și au făcut un joc de memorie.

Cei mici s-au putut bucura și de teatrul de păpuși cu turtă dulce sub îndrumarea lui Judit Szmelo.

În curtea meșteșugarilor, vizitatorii au putut realiza lumânări din ceară de albine cu Judit Popovics (Felvidék) și instrumente muzicale cu Béla Micsik (Vojvodina).

Alții au ales artizanatul din piele cu Zita Katalin Torjai (Vojvodina) sau atelierul de vopsire în albastru din Győr (Ungaria). La fel de captivant a fost și atelierul de vopsire a cerceilor și a medalioanelor din lemn cu motive din casetele bisericești cu Emese Kerékgyártó (Ungaria).

Tot în curtea meșteșugurilor s-a desfășurat atelierul interactiv de povestire ,,Cât rezistă un bob de grâu?”, de la moară până la pâinea de tava (Atelierul Merende).

Din programul zilei nu au lipsit demonstrațiile de luptă istorică cu dr. Hidán Csaba și tirul cu arcul alături de Asociația Arcașilor din Torockó.

