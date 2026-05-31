FOTO | Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați

Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați

Tinerii membri ai trupei Skepsis s-au remarcat la ediția 2026 a Festivalului de Teatru Contemporan ActFest, desfășurat în perioada 29-30 mai 2026 la Galați, obținând aprecierea juriului și a publicului pentru prestația lor artistică.

Spectacolul „Soluția” a fost recompensat cu Premiul pentru Originalitate.

De asemenea, performanțele individuale ale membrilor distribuției au fost remarcate prin nominalizări la categoriile de rol principal și rol secundar pentru Carmen Cîmpean, Ioana Voj și Alexandru Bibolar.

Din delegația Skepsis au făcut parte Denisa Bălșan, George Dan, Ioana Voj, Carmen Cîmpean, Tudor Cioancă, Tatiana Popic, Alexandru Bibolar și Diana Bîrsan.

„Ce semănăm, culegem!”, a conchis succint coordonatorul compnaiei de teatru Skepsis din Alba Iulia, Viorel Cioflică.

