FOTO | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), AUR în proba de semimaraton de la Brașov Marathon 2026

Ioana Oprean

Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), AUR în proba de semimaraton de la Brașov Marathon 2026

O nouă performanță a lui Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia.

Acesta a câștigat proba masculină de semimaraton de la Brașov Marathon 2026.

Clasamentul final al acestei probe a fost următorul:

1. Ionuț Zincă – 1:52:12

2. Florin Munteanu – 1:52:56

3. Tudor Roșca – 1:53:05

Brașov Marathon 2026 este una dintre cele mai importante competiții de alergare montană din România, programată în perioada 30–31 mai 2026, cu probe de cros, semimaraton, maraton și ultramaraton pe trasee spectaculoase din jurul Brașovului.

Participanții au alergat prin zone emblematice precum Tâmpa, Postăvaru și Piatra Mare, bucurându-se de peisaje montane și de farmecul centrului istoric al orașului.

foto: Brașov Marathon / Facebook; – credit: David Mihăilescu și Ana Georgescu

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă, cu CSȘ Caransebeș, la ultima reprezentație internă | „Alb-negrii", fără gol primit

Dan HENEGAR

31 mai 2026

CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă, cu CSȘ Caransebeș, la ultima reprezentație internă | „Alb-negrii”, fără gol primit la Under 19 și Under 17 Și CSM Unirea Alba Iulia a câștigat, la ultima reprezentație în fața fanilor, dubla cu CSȘ Caransebeș, fără a primi gol, în disputele Under 19 și Under 17 ale competițiilor FRF. […]

VIDEO: Cornel Ardei, fundașul CSM Unirea Alba Iulia după victoria netă de la Lupeni: „Vrem să promovăm și-l așteptăm pe Tudor Vomir în Liga 2"!

31 mai 2026

Cornel Ardei, fundașul CSM Unirea Alba Iulia după victoria netă de la Lupeni, 3-0 cu Minerul, în primul baraj: „Vrem să promovăm și-l așteptăm pe Tudor Vomir în Liga 2”! Cornel Ardei, fundașul central al „alb-negrilor”, a fost unul dintre jucătorii evidențiați în barajul de la Lupeni, în care CSM Unirea Alba Iulia a oferit […]

FOTO: Voleibaliștii blăjeni Sebastian Micu și Dorin Moraru, campioni universitari cu UVT Timișoara!

31 mai 2026

Voleibaliștii blăjeni Sebastian Micu și Dorin Moraru au devenit campioni universitari cu UVT Timișoara, cei doi fiind descoperiți de antrenoarea Silvia Marcu! Voleibaliștii Sebastian Micu și Dorin Moraru, originari din Blaj, au devenit campioni universitari cu UVT Timișoara și vor reprezenta România la Jocurile Europene Universitare din Italia. Citește și: FOTO: Blăjenii Sebastian Micu și Dorin […]

