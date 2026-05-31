FOTO | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), AUR în proba de semimaraton de la Brașov Marathon 2026

Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), AUR în proba de semimaraton de la Brașov Marathon 2026
O nouă performanță a lui Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia.
Acesta a câștigat proba masculină de semimaraton de la Brașov Marathon 2026.
Clasamentul final al acestei probe a fost următorul:
1. Ionuț Zincă – 1:52:12
2. Florin Munteanu – 1:52:56
3. Tudor Roșca – 1:53:05
Brașov Marathon 2026 este una dintre cele mai importante competiții de alergare montană din România, programată în perioada 30–31 mai 2026, cu probe de cros, semimaraton, maraton și ultramaraton pe trasee spectaculoase din jurul Brașovului.
Participanții au alergat prin zone emblematice precum Tâmpa, Postăvaru și Piatra Mare, bucurându-se de peisaje montane și de farmecul centrului istoric al orașului.
foto: Brașov Marathon / Facebook; – credit: David Mihăilescu și Ana Georgescu
