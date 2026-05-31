VIDEO | Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. S-a urcat ,,beat mangă” la volan, după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de casa fostei partenere

Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. S-a urcat ,,beat mangă” la volan, după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de casa fostei partenere
Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. Acesta s-a urcat ,,beat mangă” la volan, după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de casa fostei partenere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 30 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.
În seara zilei de 30 mai 2026, polițiștii, cu ocazia activităților de verificare a respectării măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, emis la data de 30 mai 2026, au observat, în imediata apropiere a locuinței victimei, autoturismul bărbatului, în vârstă de 44 de ani, față de care a fost emis ordinul de protecție provizoriu.
Bărbatul ar fi încălcat astfel măsura dispusă prin ordinul de protecție provizoriu, respectiv de a nu se apropia de fosta sa parteneră la o distanță mai mică de 50 de metri. Ulterior, acesta s-ar fi urcat la volan și și-ar fi continuat deplasarea, polițiștii procedând la urmărirea acestuia.
După aproximativ 200 de metri, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și s-a răsturnat.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,30 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru a-i fi prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu a oricăreia dintre măsurile dispuse și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș pentru a fi dispuse măsurile legale.
