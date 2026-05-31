Câți bani alocă în 2026 Primăria Alba Iulia pentru susținerea culturii scrise: Cum sunt deciși beneficiarii

Un proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise a fost adoptat în ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 28 mai 2026.

„Municipiul Alba Iulia a sprijinit și sprijină activitatea culturală și a publicațiilor culturale, istorice și patriotice.

Pentru susținerea și promovarea culturii scrise, cu respectarea prevederilor Legii nr. 186/2003, republicată privind susținerea și promovarea culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 252/2019 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru

susținerea și promovarea culturii scrise.

Pentru anul 2026 în bugetul de venituri și cheltuieli urmează a fi alocată suma de 70.000,00 lei care, în urma procedurii derulate de comisia special formată, va constitui disponibilul pentru finanțarea publicațiilor culturale, istorice și patriotice.

Stabilirea publicațiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar se face prin selecție de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest scop, de către autoritățile sau instituțiile publice care analizează ofertele formulate de edituri și de redacțiile publicațiilor”, se arată în referatul de specialitate întocmit de Mihai Belală, concilier superior la Primăria Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI