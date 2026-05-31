FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă, cu CSȘ Caransebeș, la ultima reprezentație internă | „Alb-negrii”, fără gol primit

CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă, cu CSȘ Caransebeș, la ultima reprezentație internă | „Alb-negrii”, fără gol primit la Under 19 și Under 17

Și CSM Unirea Alba Iulia a câștigat, la ultima reprezentație în fața fanilor, dubla cu CSȘ Caransebeș, fără a primi gol, în disputele Under 19 și Under 17 ale competițiilor FRF. Rareș Stanciu, fratele căpitanului României Nicolae Stanciu, a marcat iarăși la Under 19.

Ultima rundă din Seria 8 propune întâlnirile Hermannstadt – LPS Sebeș (derby-ul primelor două clasate) și ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia (duminică, 7 iunie)

CSM Unirea – CSM Caransebeș 2-0 (0-0), reușite Ursu și R. Stanciu.

Florn Danciu a mizat pe Herlea – Boancă, Clepan, Jurj, Monescu, R. Stanciu, Butnariu, R. Dan, Cristea, Ursu, R. Rus; au mai intrat B. Rădoi, Lazăr, Meteș, Bobăilă. Al doilea joc consecutiv în fața fanilor pentru „alb-negri”, care sunt pe locul 4, cu 41 de puncte (12 succese, 5 egaluri, golaveraj 68-34).

CSM Unirea – CSȘ Caransebeș 4-0 (2-0), duble Onilă și Dirman.

Antrenorul Silviu Miron a mizat pe Gliga – Ciontea, Duna, Dicu, Mureșan, Ghioancă, Șut, Sânmarghitean, Dirman, Onilă, Olar, mai evolând Partenie, Lupean, Opincariu, Florinc și Ursa. Uniriștii sunt pe locul 6, cu 46 de puncte (14 victorii, 4 egaluri, golaveraj 69-50).

