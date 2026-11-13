Încă un fost angajat al Poliției Locale Alba Iulia, concediat în urma restructurării din 2021, a câștigat procesul cu Primăria Alba Iulia. Va fi reangajat și va fi primi despăgubiri de peste 200.000 de lei
Încă un fost angajat al Poliției Locale Alba Iulia, concediat în urma restructurării din 2021, a câștigat procesul cu Primăria Alba Iulia. Va fi reangajat și va fi primi despăgubiri de peste 200.000 de lei
Un alt fost angajat al Poliției Locale Alba Iulia, concediat în urma restructurării ce a avut loc în anul 2021, a câștigat procesul cu primarul și Primăria Alba Iulia. Simion Ștefan G. urmează să fie reangajat și să primească despăgubiri totale de peste 200.000 de lei.
Hotărârea Tribunalului Alba a fost pronunțată pe 21 octombrie 2026 și poate fi contestată cu apel, dar este executorie. Instanța a dispus reintegrarea lui pe postul deținut și plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate și actualizate, de la concediere până la reintegrare.
Tribunalul Alba a constatat nulitatea Dispoziției nr. 2036/6.12.2021, prin care a încetat contractul individual de muncă și a dispus reintegrarea pe postul deținut anterior. Prin HCL nr. 357/2021, modificată prin HCL nr. 393/2021, Consiliul Local a reorganizat aparatul de specialitate al primarului.
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Birourile Paza bunurilor I și II din Poliția Locală au fost desființate și înlocuite, din 1 ianuarie 2022, cu un compartiment cu 50 de posturi de agent de securitate, pentru cele 80 de posturi de agent pază ocupate. Selecția s-a făcut printr-un examen: cei declarați „admiși” urmau să fie reîncadrați prin act adițional, iar cei „respinși” să fie concediați în baza art. 65 din Codul muncii, cu preaviz.
Petentul a susținut că pe 3 decembrie 2021 a fost declarat „admis”, pe poziția 46, cu 71,50 de puncte. Termenul de contestare a expirat pe 6 decembrie, iar rezultatele finale erau programate pentru 7 decembrie. Tot pe 6 decembrie sunt datate referatul Biroului resurse umane, în care el apare „respins”, pe poziția 51, și dispoziția de concediere.
A doua zi, comisia a admis două contestații, iar doi candidați respinși inițial, cu 70,00 și 68,50 de puncte, au ajuns admiși, cu 74,33 și 72,50 de puncte. Reclamantul a coborât pe poziția 51. Primăria a recunoscut că el a fost „inițial admis”, apoi respins. Argumentul central al reclamantului este că referatul datat 6 decembrie conține date care existau abia pe 7 decembrie. În opinia lui, ori actele au fost antedatate, ori concedierea a fost dispusă când încă figura ca admis și nu avea cauză.
Preaviz acordat ilegal
Dispoziția acordă „preaviz de 20 de zile lucrătoare, în intervalul 06.12.2021-31.12.2021”. Fostul polițist local a afirmat că acest interval ajunge la 20 de zile numai dacă se numără și ziua emiterii. Prin încheierea din 17 mai 2023, instanța a stabilit că dispoziția i-a fost comunicată pe 12 decembrie 2021, după exemplarul depus de Primărie, care poartă mențiunea lui olografă de primire. Cu această dată, spune el, preavizul efectiv a fost de 15 zile lucrătoare, iar cele 20 s-ar fi împlinit abia pe 7 ianuarie 2022, după încetarea contractului, la 1 ianuarie.
Reclamantul a invocat și o decizie a ÎCCJ, potrivit căreia neacordarea preavizului minim atrage nulitatea absolută a concedierii. Acesta a mai susținut că desființarea postului nu a fost reală: activitatea a continuat pe posturi de agent de securitate cu aceeași condiție de studii, iar dispoziția nu explică de ce a fost desființat tocmai postul lui.
Primăria a invocat tardivitatea contestației, susținând că dispoziția a fost comunicată pe 8 decembrie 2021. Instanța a respins excepția, constatând că data de comunicare a fost la 12 decembrie. Primăria poate face apel în 10 zile de la comunicare. Până atunci, hotărârea fiind executorie, Primăria va trebuie să îl reintegreze pe angajat.
„Admite contestaţia formulată de contestatorul Goţa Simion Ştefan, în contradictoriu cu intimaţii Municipiul Alba Iulia prin Primar şi Primarul Municipiului Alba Iulia şi în consecinţă: Constată nulitatea Deciziei nr. 2036/6.12.2021 emisă de intimatul Municipiul Alba Iulia prin Primar, de încetare a contractului individual de muncă nr. 2373/1.02.2003 şi dispune reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior concedierii.
Obligă intimatul Municipiul Alba Iulia prin Primar la plata către contestator a despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi actualizate cuvenite de la data concedierii şi până la data reintegrării în funcţie”, se precizează în minuta hotărârii instanței.
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