Primăria Alba Iulia, obligată să achite aproape 230.000 de lei unei foste angajate a Poliției Locale, concediată ilegal la 1 ianuarie 2022

Primarul Gabriel Pleșa a semnat, pe 7 octombrie 2026, o dispoziție prin care o femeie care lucra la Poliția Locală și care a fost concediată în decembrie 2021 este reîncadrată retroactiv, de la 1 ianuarie 2022. Prin aceeași decizie, femeia era pensionată și despăgubită cu 228.168 lei, adică salariile pe patru ani și trei luni în care nu a lucrat.

Documentul pune în executare o sentință a Tribunalului Alba, din 21 mai 2026, care a constatat nulitatea concedierii. Instanțele de judecată au anulat deja hotărârile prin care a fost reorganizată Poliția Locală în urmă cu aproape 5 ani, alte trei dosare de concediere din același lot au termen în octombrie și decembrie și, cel mai probabil, foștii angajați vor avea câștig de cauză.

Prin dispoziția din 7 octombrie 2026, Rodica P. este reîncadrată ca agent de securitate, studii M, gradația 5, începând cu 1 ianuarie 2022, în baza contractului de muncă nr. 5377 din 29 martie 2005. Același act constată că, la 8 aprilie 2026, contractul încetează de drept, pentru că salariata îndeplinea condițiile de pensionare.

Despăgubirile, de la 1 ianuarie 2022 până la 7 aprilie 2026, sunt de 228.168 lei și prevăd actualizarea cu indicele de inflație și dobânda penalizatoare aferentă până la plata efectivă. Salariul de bază din septembrie 2026 pentru această funcție este de 4.839 de lei, plus 300 de lei spor. Se adaugă și 2.380 lei cheltuieli de judecată.

Dispoziția este semnată de Pleșa și contrasemnată pentru legalitate de secretarul general Georgeta-Camelia Rângheț. Ca 91% dintre dispozițiile primarului din ultimele două luni, nu are textul publicat pe eMOL, unde apare doar titlul.

Primăria nu a acordat preavizul de 20 de zile lucrătoare

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Alba pe 27 ianuarie 2022, cu obiect „contestație decizie de concediere – Dispoziția nr. 2046/2021”. Pe 21 mai 2026, după patru ani și patru luni, instanța a constatat nulitatea dispoziției de încetare a contractului, a dispus reintegrarea și a obligat primăria la salariile indexate, majorate și reactualizate de la concediere până la reintegrare. Sentința este executorie, iar apelul nu a oprit executarea. Motivul anulării nu ține de reorganizare. Instanța a reținut că primăria nu a dovedit acordarea preavizului de 20 de zile lucrătoare.

Dispoziția din 6 decembrie 2021 a fost comunicată abia pe 13 decembrie, iar încetarea contractului era fixată pentru 1 ianuarie. Notificarea din noiembrie, invocată de primărie, doar anunța că cei respinși la examen vor fi eliberați „cu respectarea termenului de preaviz”.

„Tribunalul observă că pârâta nu a făcut dovada emiterii și comunicării înștiințării privind preavizul. Cu toate că reclamanta a cunoscut decizia luată de către angajator în sensul restructurării Biroului paza bunurilor II din Serviciul Poliția Locală, din care aceasta făcea parte, aspect ce rezultă din corespondența depusă la dosar, tribunalul apreciază că angajatorul este obligat să dovedească acordarea efectivă a termenului de preaviz, anterior încetării contractului individual de muncă, situație care nu a fost probată în cauză.

Raportându-ne şi la data de 13.12.2021, ca fiind data de notificare a termenului de preaviz, acest termen de 20 de zile nu a fost respectat de intimată, Dispoziţia nr. 2046 de încetare a raporturilor de muncă ale contestatoarei producându-şi efecte de la data de 01.01.2022.

Prin urmare, întrucât angajatorul nu a făcut dovada comunicării efective a unei înștiințări privind preavizul, iar Dispoziţia nr. 2046/06.12.2021 în cuprinsul căreia se menţionează acordarea termenului de preaviz în intervalul 06.12.2021-31.12.2021 a fost comunicată la data 13.12.2021, tribunalul nu poate concluziona că a fost respectat termenul de preaviz de 20 de zile lucrătoare, anterior emiterii deciziei prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă nr. 5377/29.03.2005 începând cu data de 01.01.2022”, se precizează în hotărârea instanței.

Primăria a declarat apel pe 5 iunie 2026, iar Curtea de Apel Alba Iulia a fixat termen pe 10 noiembrie 2026.

Reorganizarea din 2021, menținută în 2026

Pe 28 septembrie și pe 27 octombrie 2021, Consiliul Local a adoptat hotărârile 357 și 393, pe baza unui audit extern de 25.000 de euro. Cele două birouri de pază (87 de posturi) erau desființate și înlocuite cu un compartiment de 51 de posturi. Economia anunțată de primar era de 1.419.144 lei pe an, iar modificările intrau în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Reorganizarea a fost atacată în contencios administrativ de Valeriu Marius Rece, șeful Biroului circulația pe drumurile publice, al cărui post dispăruse. Pe 4 septembrie 2025, Tribunalul Alba a anulat hotărârile 357 și 393 în ceea ce privește desființarea postului lui. Pe 10 iunie 2026, Curtea de Apel a respins recursul Consiliului Local, al Municipiului și al Primarului, cu încă 3.000 lei cheltuieli de judecată. Hotărârea e definitivă. Pe 30 iulie 2026, prin HCL 254,

Consiliul Local a anulat hotărârile din 2021 strict pentru acel post și a precizat că „restul prevederilor rămân neschimbate”.

Reorganizarea a fost astfel menținută integral, cu o singură excepție. Rece și Daniel Ioan Ilcu, fostul șef al Poliției Locale, demis în mai 2021 și repus în drepturi de instanță în 2022, au depus plângeri prealabile împotriva HCL 254. Pe 29 septembrie, Consiliul Local le-a respins (HCL 363 și 364), pe cea a lui Ilcu „ca lipsită de interes”. Urmează, cel mai probabil, noi procese în contencios administrativ.

Dacă cele patru dosare de concediere se încheie ca primul, la aproximativ 230.000 lei fiecare, suma despăgubirilor va depăși 900.000 lei, adică două treimi din „economia anuală” anunțată inițial. Banii vin de la bugetul local și sunt plătiți nu pentru muncă prestată, ci pentru o procedură care nu a rezistat în instanță. Nicio dispoziție și nicio hotărâre consultate nu menționează vreo acțiune în regres împotriva celor care au semnat actele anulate.

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