Curier Județean

13 noiembrie 2026 | Prețurile la carburanți în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Prețurile la carburanți în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș 

Prețurile carburanților au înregistrat o scădere în ultima lună, potrivit datelor Peco Online. Vineri, 13 noiembrie 2026, un litru de benzină costă cel puțin 9,59 lei în marile orașe din România, în timp ce prețul motorinei pornește de la 10,69 lei/litru.

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Prețul carburanților în Alba Iulia, vineri, 13 noiembrie 2026: 

OMV:

  • Motorină – 10.78 lei
  • Benzină – 9.69 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.72 lei
  • Benzină – 9.63 lei

Lukoil:

  • Motorină – 10.75 lei
  • Benzină – 9.66 lei

Mol:

  • Motorină – 10.78 lei
  • Benzină – 9.96 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.78 lei
  • Benzină – 9.96 lei

Reamintim că Guvernul a prelungit vineri, cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului la motorină.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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