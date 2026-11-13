13 noiembrie 2026 | Prețurile la carburanți în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețurile la carburanți în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețurile carburanților au înregistrat o scădere în ultima lună, potrivit datelor Peco Online. Vineri, 13 noiembrie 2026, un litru de benzină costă cel puțin 9,59 lei în marile orașe din România, în timp ce prețul motorinei pornește de la 10,69 lei/litru.
Prețul carburanților în Alba Iulia, vineri, 13 noiembrie 2026:
OMV:
- Motorină – 10.78 lei
- Benzină – 9.69 lei
Petrom:
- Motorină – 10.72 lei
- Benzină – 9.63 lei
Lukoil:
- Motorină – 10.75 lei
- Benzină – 9.66 lei
Mol:
- Motorină – 10.78 lei
- Benzină – 9.96 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.78 lei
- Benzină – 9.96 lei
Reamintim că Guvernul a prelungit vineri, cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului la motorină.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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