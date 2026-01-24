În primul test al anului, CIL Blaj – Academica Tg. Mureș 6-1(1-1) | Lungar – triplă, Ivan și Ntim, noutățile divizionarei terțe

În primul test al anului, CIL Blaj a învins Academica Tg. Mureș 6-1(1-1) | Lungar – triplă, Ivan și Ntim, noutățile divizionarei terțe

În primul test an anului, CIL Blaj a învins, pe propriul teren, pe Academica Tg. Mureș, scor 6-1 (1-1), un set de tenis conturat în actul secund, cu o triplă Lungar, după ce la finele primei reprize scorul a fost egal.

Primul a înscris Taifas (26), iar vizitatorii au egalat în minutul 37. La reluare, gazdele s-au dezlănțuit și au mai punctat Lungar (48, 55, 79), Macarie (65), Cîrstean (88).

Divizionara terță a avut în efectiv o serie de noutăți, respectiv nigerianul Abimbola Idowu (ligile inferioare din Polonia) portarul Luca Ivan (CSȘ Blaj) și mijlocașul ghanez Patrick Ntim „Leao” (20 de ani, ghanez, fost la CSC Șelimbăr) – împrumutat de la Hermannstadt

Pentru CIL au jucat următorii: Păduraru – Maghiari, Micu-Cristea, Jica, Gliga – Taifas, Cristea, Tineiu, Ntim, Macarie – Idowu (prima repriză); Ivan – Roșca, R. Popa, Csiki, Boldea – Istrate, Alves, Lungar, Macarie, Tineiu – Cîrstean (actul secund). Antrenorul Daniel Tătar nu s-a putul baza, din motive medicale, pe R. Damian, Mensah, Al. Costea (Academica Șona), Drăgan.

Următoarele amicale sunt cu CSU Alba Iulia (vineri, 30 ianuarie), cu CSC Șelimbăr (4 februarie), Inter Sibiu (7 februarie), Inter Star Sibiu (11 februarie), AFC Agnita (13/14 februarie) și Sănătatea Cluj (21 februarie).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI