FOTO: Divizionara terță CIL Blaj a demarat pregătirile | Nigerianul Idowu, sub comanda lui Daniel Tătar
CIL Blaj a demarat pregătirile în această după-amiază, primul antrenament al anului desfășurându-se pe Stadionul din Parcul „Avram Iancu”, în nocturnă, pe un frig pătrunzător
CIL Blaj, formația pregătită de Daniel Tătar, și-a reluat antrenamentele, formația din „Mica Romă” având noutăți în pregătire, atacanții Alexandru Costea (2006, Academia Șona) și nigerianul Abimbola Idowu (24 ani, ligile inferioare din Polonia), care vor fi testați perioada următoare.
Citește și: CIL Blaj are reunirea luni și caută atacant | În continuare, tineri promovați de la CSȘ Blaj
CIL Blaj a bifat prima ședință de pregătire a anului, antrenament la care au absentat, învoiți, Alves și Tineiu.
Antrenorul Daniel Tătar, care s-a pregătit alături de elevii săi, a avut sub comandă 21 de jucători, deocamdată nefiind chemați la pregătire tinerii D. Cristea, Frățilă și Oniga. Au plecat Nai (Unirea DMO, unde a ajuns și nigerianul Agbomoniyi, ex-Metalurgistul Cugir), Borza și Pașca-Igna
Lotul prezent: Păduraru, R. Damian, Luca (CSȘ Blaj, n. 2008) – R. Popa, Jica, Csiki, Micu-Cristea, Boldea, Taifas, Gliga, Cristea, Macarie, Maghiari, Istrate, Cîrstean, Roșca, Mensah, Lunga, Drăgan și noutățile Al. Costea și Abimbola Idowu (Orzel Pawlowice).
Divizionara terță din „Mica Romă” se va antrena pe plan local, elevii lui Daniel Tătar având prevăzute și 7 jocuri de verificare. Programul jocurilor din această iarnă aduce și doi adversari din Liga 2, după cum urmează: cu Academica Tg. Mureș (24 ianuarie), cu CSU Alba Iulia (31 ianuarie), cu CSC Șelimbăr (4 februarie), Inter Sibiu (7 februarie), Inter Star Sibiu (11 februarie), AFC Agnita (13/14 februarie) și Sănătatea Cluj (21 februarie).
