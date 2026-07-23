Actualitate

Foto | Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, rezultate de excepție la testul de verificare pentru admiterea în academiile militare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, rezultate de excepție la testul de verificare pentru admiterea în academiile militare

La testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au confirmat încă o dată, prin rezultatele obținute, nivelul ridicat al pregătirii lor și seriozitate în modul în care au abordat această etapă importantă din parcursul lor educațional.

12 dintre absolvenți au obținut nota maximă 10 la toate cele trei discipline la care au fost testați, Matematică, Informatică și Fizică, media testului de verificare fiind astfel 10, iar alți 34 de absolvenți au fost notați cu nota 10 la două dintre disciplinele testului.

„Reușitele absolvenților noștri sunt rezultatul muncii susținute, al perseverenței, al încrederii în propriul potențial și al dorinței de a performa. Aceste rezultate au fost posibile și datorită profesionalismului și dedicării cadrelor didactice și militare care i-au îndrumat și pregătit, precum și sprijinului constant al părinților.

Felicitări tuturor! Dragi absolvenți, continuați să dați dovadă de seriozitate și perseverență și în pregătirea voastră viitoare și construiți-vă cariere de succes!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa foto: elev caporal Iustin Nicolescu

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta”

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

23 iulie 2026

De

Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta” Fostul preşedinte Traian Băsescu, este de părere că liderii politici ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate şi cere o atitudine mai fermă din partea lui Nicuşor Dan pentru a trece peste grava criză politică din […]

Citește mai mult

Actualitate

E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

23 iulie 2026

De

E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS Românii au continuat să cheltuiască mai puțin pentru restaurante, saloane de înfrumusețare și activități recreative. În luna mai, cifra de afaceri a serviciilor de piață prestate populației a scăzut cu 8,9% față de aceeași lună […]

Citește mai mult

Actualitate

Video | Ce se mai întâmplă după 9 luni la blocul din Rahova grav afectat de o explozie: „Va fi pus în siguranță”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

23 iulie 2026

De

Ce se mai întâmplă după 9 luni la blocul din Rahova grav afectat de o explozie: „Va fi pus în siguranță” Constructorul se pregătește să înceapă lucrările de punere în siguranță a blocului afectat de explozia produsă anul trecut în cartierul Rahova, a anunțat joi, 23 iulie 2026 Primăria Capitalei. „Săptămâna trecută am predat amplasamentul, […]

Citește mai mult