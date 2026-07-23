Foto | Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, rezultate de excepție la testul de verificare pentru admiterea în academiile militare
Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, rezultate de excepție la testul de verificare pentru admiterea în academiile militare
La testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au confirmat încă o dată, prin rezultatele obținute, nivelul ridicat al pregătirii lor și seriozitate în modul în care au abordat această etapă importantă din parcursul lor educațional.
12 dintre absolvenți au obținut nota maximă 10 la toate cele trei discipline la care au fost testați, Matematică, Informatică și Fizică, media testului de verificare fiind astfel 10, iar alți 34 de absolvenți au fost notați cu nota 10 la două dintre disciplinele testului.
„Reușitele absolvenților noștri sunt rezultatul muncii susținute, al perseverenței, al încrederii în propriul potențial și al dorinței de a performa. Aceste rezultate au fost posibile și datorită profesionalismului și dedicării cadrelor didactice și militare care i-au îndrumat și pregătit, precum și sprijinului constant al părinților.
Felicitări tuturor! Dragi absolvenți, continuați să dați dovadă de seriozitate și perseverență și în pregătirea voastră viitoare și construiți-vă cariere de succes!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
sursa foto: elev caporal Iustin Nicolescu
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