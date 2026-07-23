Un tânăr din comuna Șona s-a urcat băut la volan și a fost prins de polițiști. Este cercetat de oamenii legii

Un tânăr din comuna Șona a fost prins pe DJ 107 în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 22/23 iulie 2026, în jurul orei 00.50, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe DJ 107, în comuna Șona, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din comună.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a reieșit valoarea de 0,88 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.