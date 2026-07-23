Zeci de persoane și autovehicule verificate la Zlatna: Amenzi de peste 3.200 de lei, aplicate în doar două ore

Polițiștii din Zlatna au desfășurat miercuri, 22 iulie, o acțiune pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

În doar două ore, oamenii legii au verificat 45 de persoane și 31 de autovehicule, iar în urma controalelor au aplicat șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.282 de lei.

Conform IPJ Alba, la data de 22 iulie 2026, în intervalul orar 13.00 – 15.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zlatna, sprijiniți de polițiști ai Serviciului Criminalistic Alba au desfășurat o acțiune, pe raza de competență, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea unor situații de risc.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 45 de verificări de persoane și 31 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 7 de abateri de natură contravențională, la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 3.282 de lei.