Sport

CIL Blaj, încă două achiziții: Gâțan (ex-CSU Alba Iulia) și… S. Bran

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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CIL Blaj, încă două achiziții: Gâțan (ex-CSU Alba Iulia) și… S. Bran

CIL Blaj a realizat încă două achiziții: mijlocașul Răzvan Gâțan (ex-CSU Alba Iulia) și… albaiulianul Sebastian Bran (n. 2008, a aparținut de „U” Cluj), care s-a și antrenat sub comanda lui Daniel Tătar.

Echipa din „Mica Romă” i-a mai înregimentat pe Blănaru și Pîntea (ex-CSM Unirea Alba Iulia), Nistor (Sporting Cluj)

Fundașul Sebastian Bran („U” Cluj) a fost prezent câteva zile la antrenamentele formației din orașul natal, care în cele din urmă a preferat să plece, deși Cristian Pustai l-a inclus inițialîn lotul deplasat la Poiana Brașov.

Bran (2008), a mai trecut în această vară pe la divizionarele secunde Metalul Buzău și CSC Șelimbăr, însă, din diverse motive, nu a rămas, a preferat varianta CIL Blaj, pentru a juca, asta chiar dacă în cursul zilelor trecute exista perspectiva trecerii la Metalurgistul Cugir. Proximul prilej pentru debutul celor doi, amicalul CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia (sâmbătă, ora 10.30).

foto: CIL Blaj

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