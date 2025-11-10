În competițiile juvenile fotbalistice, LPS Sebeș – victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – remiză la Under 17 | Urmează derby „de Alba”, la Micești
În competițiile juvenile fotbalistice, LPS Sebeș – victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – remiză la Under 17 | Urmează derby „de Alba”, la Micești, duminică, 19 noiembrie
În etapa a 12-a (a treia din retur) a Seriei 8 din competițiile fotbalistice organizate de FRF, LPS Sebeș a realizat o victorie la Under 19, iar CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat o remiză, la Under 19.
Citește și: LPS Sebeș a eliminat CSM Unirea Alba Iulia, după lovituri de departajare, în Cupa României Under 19!
Runda viitoare, duminică, 16 noiembrie, la Micești, este un nou derby „de Alba”, între CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, prilej de revanșă pentru „alb-negri”, la Under 19, după elimnarea, din Cupa României, pe „Pielarul”, la loviturile de departajare, împortriva conjudețenilor. Rezultate:
*Under 19: AFC Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia 5-1 (liderul, cu maximum de puncte, a câștigat clar confruntarea cu echipa pregătită de Florin Danciu); LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 5-0 (1-0), au înscris E. Vlad și Hațegan – duble, Ghitan (un duel disproporționat, cu „lanterna roșie”, eșecuri pe linie, golaveraj 7-125!!) Doru Oancea a mizat pe Crețu – Davel, Vintilă, Nicola, Moise. Ghitan, M. Cristea, T. Crișan, Cl. Lăncrănjan, Todea, E. Vlad, au mai intrat An. Ursu, Al. Ursu, Zdroba, Hațegan și Istrate. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 24 de puncte (7 succese, 3 egaluri, două înfrângeri), golaveraj 49-11. CSM Unirea Alba Iulia se clasează pe poziția a patra, cu 20 de puncte (6 victorii, două egaluri, 4 insuccese), golaveraj 42-21.
*Under 17: AFC Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia 3-3 (punct important eușit de elevii lui Silviu Miron); LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 0-1 (0-0), primul eșec intern pentru amfitroni. Paul Păcurar i-a folosit pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu – Demean, Boca, Bugnariu, Moga, Căian – Cîmpean; mai jucând Nicola, Fulea și Droj.
CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe treapta a treia a podiumului, cu 23 de puncte (7 întâlniri adjudecate, două egaluri, 3 eșecuri), golaveraj 32-24. De pe locul secund, LPS Sebeș a ajuns pe poziția a cincea, cu 22 de puncte (6 victorii, 4 egaluri, două înfrângeri, golaveraj 21-8).
