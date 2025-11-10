Rămâi conectat

Sport

În competițiile juvenile fotbalistice, LPS Sebeș – victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – remiză la Under 17 | Urmează derby „de Alba”, la Micești

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

În competițiile juvenile fotbalistice, LPS Sebeș – victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – remiză la Under 17 | Urmează derby „de Alba”, la Micești, duminică, 19 noiembrie

În etapa a 12-a (a treia din retur) a Seriei 8 din competițiile fotbalistice organizate de FRF, LPS Sebeș a realizat o victorie la Under 19, iar CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat o remiză, la Under 19.

Citește și: LPS Sebeș a eliminat CSM Unirea Alba Iulia, după lovituri de departajare, în Cupa României Under 19!

Runda viitoare, duminică, 16 noiembrie, la Micești, este un nou derby „de Alba”, între CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, prilej de revanșă pentru „alb-negri”, la Under 19, după elimnarea, din Cupa României, pe „Pielarul”, la loviturile de departajare, împortriva conjudețenilor. Rezultate:

*Under 19: AFC Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia 5-1 (liderul, cu maximum de puncte, a câștigat clar confruntarea cu echipa pregătită de Florin Danciu); LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 5-0 (1-0), au înscris E. Vlad și Hațegan – duble, Ghitan (un duel disproporționat, cu „lanterna roșie”, eșecuri pe linie, golaveraj 7-125!!)  Doru Oancea a mizat pe Crețu – Davel, Vintilă, Nicola, Moise. Ghitan, M. Cristea, T. Crișan, Cl. Lăncrănjan, Todea, E. Vlad, au mai intrat An. Ursu, Al. Ursu, Zdroba, Hațegan și Istrate. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 24 de puncte (7 succese, 3 egaluri, două înfrângeri), golaveraj 49-11. CSM Unirea Alba Iulia se clasează pe poziția a patra, cu 20 de puncte (6 victorii, două egaluri, 4 insuccese), golaveraj 42-21.

*Under 17: AFC Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia 3-3 (punct important eușit de elevii lui Silviu Miron); LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 0-1 (0-0), primul eșec intern pentru amfitroni. Paul Păcurar i-a folosit pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu – Demean, Boca, Bugnariu, Moga, Căian – Cîmpean; mai jucând Nicola, Fulea și Droj.

CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe treapta a treia a podiumului, cu 23 de puncte (7 întâlniri adjudecate, două egaluri, 3 eșecuri), golaveraj 32-24. De pe locul secund, LPS Sebeș a ajuns pe poziția a cincea, cu 22 de puncte (6 victorii, 4 egaluri, două înfrângeri, golaveraj 21-8).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Atleții Mihaela Blaga și Lucian Ștefan („Mica Romă” Blaj) – medalii balcanice la cros, la ultima competiție a anului!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 30 de minute

în

10 noiembrie 2025

De

Atleții Mihaela Blaga – cu echipa României Under 23 și Lucian Ștefan („Mica Romă” Blaj) – la individual și echipa României Under 20, medalii balcanice la cros Atleții Mihaela Blaga și Lucian Ștefan, legitimați la cluburi din Alba, au cucerit medalii la Campionatele Balcanice de cros, disputate, după 35 de ani, la Băile Felix. Citește […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia – remarcați la European Grand Prix Buziaș | Formația Gymnastic Queens – două locuri întâi

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

10 noiembrie 2025

De

Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia – remarcați la European Grand Prix Buziaș. Formația Gymnastic Queens a cucerit două locuri întâi Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia s-au remarcat la European Grand Prix Buziaș, una dintre cele mai mari competiții de profil din România. O grandioasă întrecere care a reunit, în cele două […]

Citește mai mult

Sport

SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limită la Timișoara

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

10 noiembrie 2025

De

SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limită la Timișoara, scor 1-2 (0-2) În etapa a 11-a din SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut în deplasare cu Politehnica Timișoara, scor 1-2 (0-2), gruparea bănățeană revenind pe treapta a treia a podiumului (la un punct distanță de poziția secundă, ocupată de FK Csikszereda […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 36 de minute

Barurile introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează în practică

Barurile introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează în practică Mai multe baruri și cluburi...
Actualitateacum 2 ore

Top site-uri de vânzări anvelope (P)

Top site-uri de vânzări anvelope În ultimii ani, comerțul online a cunoscut o creștere spectaculoasă în toate domeniile, iar piața...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 21 de minute

Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe sus” dintr-un aeroport de oamenii legii

Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe...
Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților

Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Intervin pompierii din Alba Iulia

ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Pompierii intervin de urgență în aceste momente.  Un accident rutier a...
Curier Județeanacum 4 ore

Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente

Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 21 de ore

VIDEO | Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune în gândirea și dezvoltarea viitorului acestui oraș”

Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune...
Politică Administrațieacum 2 zile

Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei

Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea