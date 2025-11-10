În competițiile juvenile fotbalistice, LPS Sebeș – victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – remiză la Under 17 | Urmează derby „de Alba”, la Micești, duminică, 19 noiembrie

În etapa a 12-a (a treia din retur) a Seriei 8 din competițiile fotbalistice organizate de FRF, LPS Sebeș a realizat o victorie la Under 19, iar CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat o remiză, la Under 19.

Runda viitoare, duminică, 16 noiembrie, la Micești, este un nou derby „de Alba”, între CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, prilej de revanșă pentru „alb-negri”, la Under 19, după elimnarea, din Cupa României, pe „Pielarul”, la loviturile de departajare, împortriva conjudețenilor. Rezultate:

*Under 19: AFC Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia 5-1 (liderul, cu maximum de puncte, a câștigat clar confruntarea cu echipa pregătită de Florin Danciu); LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 5-0 (1-0), au înscris E. Vlad și Hațegan – duble, Ghitan (un duel disproporționat, cu „lanterna roșie”, eșecuri pe linie, golaveraj 7-125!!) Doru Oancea a mizat pe Crețu – Davel, Vintilă, Nicola, Moise. Ghitan, M. Cristea, T. Crișan, Cl. Lăncrănjan, Todea, E. Vlad, au mai intrat An. Ursu, Al. Ursu, Zdroba, Hațegan și Istrate. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 24 de puncte (7 succese, 3 egaluri, două înfrângeri), golaveraj 49-11. CSM Unirea Alba Iulia se clasează pe poziția a patra, cu 20 de puncte (6 victorii, două egaluri, 4 insuccese), golaveraj 42-21.

*Under 17: AFC Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia 3-3 (punct important eușit de elevii lui Silviu Miron); LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 0-1 (0-0), primul eșec intern pentru amfitroni. Paul Păcurar i-a folosit pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu – Demean, Boca, Bugnariu, Moga, Căian – Cîmpean; mai jucând Nicola, Fulea și Droj.

CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe treapta a treia a podiumului, cu 23 de puncte (7 întâlniri adjudecate, două egaluri, 3 eșecuri), golaveraj 32-24. De pe locul secund, LPS Sebeș a ajuns pe poziția a cincea, cu 22 de puncte (6 victorii, 4 egaluri, două înfrângeri, golaveraj 21-8).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI