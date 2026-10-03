Video | Zile de toamnă de poveste în Aiud: Ziua Recoltei și Festivalul „Vin și Trandafiri” 2026 aduc producătorii locali, vinurile din Ciumbrud și muzica în prim-plan

Zile de toamnă de poveste în Aiud: Ziua Recoltei și Festivalul „Vin și Trandafiri” 2026 aduc producătorii locali, vinurile din Ciumbrud și muzica în prim-plan

Sâmbătă, 3 octombrie 2026, municipiul Aiud găzduiește o nouă ediție a Zilei Recoltei, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Aiud, dedicat promovării producătorilor locali și a tradițiilor toamnei.

În intervalul orar 08:00–14:00, Piața Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” devine locul de întâlnire al producătorilor și vizitatorilor, cu legume, fructe de sezon, produse pentru cămara de toamnă și iarnă, precum și articole artizanale.

Participarea expozanților beneficiază de gratuitatea ocupării spațiului în perioada 2–4 octombrie 2026.

Manifestările vor continua, de la ora 17:00, în Parcul Municipal Aiud, cu Festivalul „Vin și Trandafiri”, care aduce în prim-plan vinurile din podgoriile Ciumbrud-Aiud. Programul artistic cuprinde un moment susținut de Marius Moga, de la Centrul Multicultural Aiud, și un recital de jazz al formației Laura Orian Trio.

Cele două evenimente reunesc produsele locale, gastronomia, tradițiile și muzica într-o sărbătoare dedicată comunității și bogăției toamnei

„Sărbătorim Ziua Recoltei, o zi în care celebrăm munca depusă de producătorii locali și roadele muncii lor. Ne bucurăm de produsele minunate pe care aceștia ni le oferă, pe care avem ocazia să le cumpărăm și să ne asigurăm o iarnă îmbelșugată.

Dar la Ighiu nu ne oprim aici! Astăzi, de la ora 17:00, în Parcul Municipal din Aiud, va avea loc evenimentul „Vin și Trandafiri”, unde producătorii de vinuri locale se întâlnesc și ne invită să degustăm minunățiile lor din zona Ciumbrud și Ighiu.

Bineînțeles, vom avea parte și de muzică, voie bună și multă distracție!

Vă așteptăm la Aiud pentru a vizita și descoperi orașul nostru minunat!”, a declarat pentru ziarulunirea.ro primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

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