Sport

În 14 august, pentru Superliga și Liga 4, se stabilește programul turului ediției 2026/2027

Dan HENEGAR

Publicat

acum 57 de minute

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În 14 august 2026, pentru Superliga și Liga 4, se stabilește programul turului pentru ediția 2026/2027

Asociația Județeană de Fotbal Alba a decis ca programul turului și ședințele de lucru cu reprezentanții cluburilor din SuperLiga și Liga 4 să desfășoare vineri, 14 august, de la ora 17.00, respectiv 18.00.

Citește și: Liga 4, ediția 2026/2027, cu 16 echipe la start, două serii și sistem play-off și play-out | Opt echipe noi, între competitoare

Asta, după ce respectivele evenimente fuseseră fixate pentru marți, 4 august, la Stadionul „Cetate”, la sediul AJF.

Viitoarea ediție, 2026/2007, va fi una aparte, în premieră cu sistem play-off și play-out la ambele eșaloane fotbalistice. La Superligă vor activa 12 formații, iar în Liga 4 (al cincilea nivel fotbalistic) vor fi 16 echipe repartizate în două serii. Interesantă va fi decizia în privința punctelor cu care se va intra în play-off pe a patra scenă, în Liga 4 intrându-se cu zero.

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