Liga 4, ediția 2026/2027, cu 16 echipe la start, două serii și sistem play-off și play-out | Opt echipe noi, între competitoare
Liga 4, ediția 2026/2027, cu 16 echipe la start, două serii și sistem play-off și play-out | Opt echipe noi, între competitoare
Liga 4 (cel de-al cincilea eșalon competițional), ediția 2026/2027, va avea la start 16 formații. Noutățile sunt, comparativ cu sezonul precedent, Fortuna Lunca Mureșului, Sportul Câmpeni, ACS Oiejdea (venite din Superligă), Tărnavele Tiur și Voința Beldiu (nou-promovate), Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 (cerere din Liga 5), Hidro Mecanica Șugag și Voința Stremț (cereri de la juniori).
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Mai participă Cuprirom Abrud, Limbenii Limba, Nicolae Linca Cergău, VCG Vințu de Jos, Dacic Blandiana, Rapid CFR Teiuș, Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Inter Ciugud, Marți, 4 august, la ora 18.00, la sediul AJF Alba este ședință de lucru și tragere la sorți Liga 4.
Seria 1: Cuprirom Abrud, Limbenii Limba, VCG Vințu de Jos, Dacic Blandiana, Inter Ciugud, ȘF Valea Frumoasei 2, Hidro Mecanica Șugag, Sportul Câmpeni; Seria 2: Nicolae Lunca Cergău, Rapid CFR Teiuș, Arieșul apuseni Baia de Arieș, Fortuna Lunca Mureșului, ACS Oiejdea, Târnavele Tiur, Voința Beldiu, Voința Stremț.
Vor fi 14 etape tur-retur. Locurile 1-3 din fiecare serie intră în play-of, locurile 4-8 în play out. Cele 6 echipe din play off mai dispută tur-retur încă 10 etape (se intră cu zero puncte) pentru desemnarea campionei și a locurilor 2 și 3 din Liga 4. Total jocuri play off: 24 (12 toamna și 12 primăvara). Cele 10 echipe din play out mai dispută doar turul, încă 9 etape (se intră cu zero puncte). Primul loc va primi un trofeu de câștigătoare a play-out-ului. Locurile 4, 5 și cel mai bun loc 6 vor primi număr pe țintar astfel că vor juca 5 jocuri acasă și 4 deplasare, iar locurile 7-8 și cel mai slab loc 6 vor juca 4 acasă și 5 deplasare în play out. Total jocuri în play-out, 23 (12 toamna și 11 primăvara). Prima etapă este în 12/13 septembrie, iar ultima din acest an, în 28/29 noiembrie (etapa a 12-a). În faza I a Cupei României vor intra 15 cluburi (7+7) și una calificată în faza a II-a. În faza a doua vor vi calificare 8 echipe, care vro juca între ele pentru optimi, când vor intra cele 12 cluburi din Superliga AJF (martie 2027).
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