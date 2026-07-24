Liga 4, ediția 2026/2027, cu 16 echipe la start, două serii și sistem play-off și play-out | Opt echipe noi, între competitoare

Liga 4 (cel de-al cincilea eșalon competițional), ediția 2026/2027, va avea la start 16 formații. Noutățile sunt, comparativ cu sezonul precedent, Fortuna Lunca Mureșului, Sportul Câmpeni, ACS Oiejdea (venite din Superligă), Tărnavele Tiur și Voința Beldiu (nou-promovate), Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 (cerere din Liga 5), Hidro Mecanica Șugag și Voința Stremț (cereri de la juniori).

Mai participă Cuprirom Abrud, Limbenii Limba, Nicolae Linca Cergău, VCG Vințu de Jos, Dacic Blandiana, Rapid CFR Teiuș, Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Inter Ciugud, Marți, 4 august, la ora 18.00, la sediul AJF Alba este ședință de lucru și tragere la sorți Liga 4.

Seria 1: Cuprirom Abrud, Limbenii Limba, VCG Vințu de Jos, Dacic Blandiana, Inter Ciugud, ȘF Valea Frumoasei 2, Hidro Mecanica Șugag, Sportul Câmpeni; Seria 2: Nicolae Lunca Cergău, Rapid CFR Teiuș, Arieșul apuseni Baia de Arieș, Fortuna Lunca Mureșului, ACS Oiejdea, Târnavele Tiur, Voința Beldiu, Voința Stremț.

Vor fi 14 etape tur-retur. Locurile 1-3 din fiecare serie intră în play-of, locurile 4-8 în play out. Cele 6 echipe din play off mai dispută tur-retur încă 10 etape (se intră cu zero puncte) pentru desemnarea campionei și a locurilor 2 și 3 din Liga 4. Total jocuri play off: 24 (12 toamna și 12 primăvara). Cele 10 echipe din play out mai dispută doar turul, încă 9 etape (se intră cu zero puncte). Primul loc va primi un trofeu de câștigătoare a play-out-ului. Locurile 4, 5 și cel mai bun loc 6 vor primi număr pe țintar astfel că vor juca 5 jocuri acasă și 4 deplasare, iar locurile 7-8 și cel mai slab loc 6 vor juca 4 acasă și 5 deplasare în play out. Total jocuri în play-out, 23 (12 toamna și 11 primăvara). Prima etapă este în 12/13 septembrie, iar ultima din acest an, în 28/29 noiembrie (etapa a 12-a). În faza I a Cupei României vor intra 15 cluburi (7+7) și una calificată în faza a II-a. În faza a doua vor vi calificare 8 echipe, care vro juca între ele pentru optimi, când vor intra cele 12 cluburi din Superliga AJF (martie 2027).