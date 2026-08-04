FOTO | Toleranță zero față de abandonarea deșeurilor la Aiud: Amendă de 1.500 de lei pentru două persoane surprinse în timp ce depozitau ilegal deșeuri pe malul apei
Toleranță zero față de abandonarea deșeurilor la Aiud: Amendă de 1.500 de lei pentru două persoane surprinse în timp ce depozitau ilegal deșeuri pe malul apei
Două persoane surprinse în timp ce depozitau ilegal deșeuri pe malul apei, pe strada Abrudului, din municipiul Aiud au fost sancționate cu suma de 1.500 de lei.
Administrația din municipiu transmite că există toleranță zero pentru astfel de acțiuni care dăunează mediului înconjurător și face apel către cetățeni să sesizeze autoritățile în cazul în care observă astfel de fapte.
Totodată, oamenii legii din oraș vor continua verificările și în următoarea perioadă.
Primăria Municipiului Aiud: ,,Toleranță zero față de abandonarea deșeurilor”
,,Toleranță zero față de abandonarea deșeurilor!
Două persoane surprinse în timp ce depozitau ilegal deșeuri pe malul apei, pe strada Abrudului, au fost identificate de Poliția Locală Aiud și sancționate.
Astfel de fapte nu vor fi tolerate. Vom continua verificările și vom aplica sancțiuni tuturor celor care aleg să arunce deșeuri pe domeniul public.
Dacă observați persoane care abandonează deșeuri, vă rugăm să ne sesizați. Implicarea fiecăruia dintre noi este esențială pentru a păstra orașul curat și civilizat.”, se arată în mesajul publicat de Primăria Municipiului Aiud.
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