Record trist: Alba Iulia, 50 de zile fără transport public. Conflictul dintre STP și Primărie continuă, iar soluția întârzie
Record trist: Alba Iulia, 50 de zile fără transport public. Conflictul dintre STP și Primărie continuă, iar soluția întârzie
Alba Iulia a ajuns la 50 de zile de la oprirea transportului public local, după ce autobuzele STP au încetat să mai circule începând cu 16 iunie 2026.
Marți, 4 august 2026, criza este departe de a fi rezolvată, iar disputa dintre operatorul de transport și administrația locală continuă pe mai multe planuri: financiar, juridic și administrativ.
Situația a început pe fondul nemulțumirilor angajaților STP privind plata salariilor. Șoferii au refuzat să mai iasă pe trasee, iar transportul public din Alba Iulia și din localitățile deservite de operator a fost afectat. La 16 iulie, Ziarul Unirea relata că se împlinea o lună de când transportul local era oprit.
În această perioadă, angajații STP au reclamat întârzieri de aproximativ trei luni la plata salariilor și au organizat proteste în fața Primăriei Alba Iulia. Ei au cerut reluarea transportului și rezolvarea situației financiare a operatorului.
STP susține că principala problemă este reprezentată de sumele pe care le are de încasat de la administrația locală. În documentele și declarațiile prezentate de companie apare o sumă de peste 14 milioane de lei, reprezentând, potrivit operatorului, obligații neachitate aferente serviciului de transport.
Primăria Alba Iulia are o altă poziție. Municipalitatea susține că și-a achitat plățile către STP în limita obligațiilor recunoscute și a bugetului aprobat și că, în primele șase luni ale anului, au fost efectuate plăți de aproximativ 12,75 milioane de lei. Primăria afirmă că anumite sume solicitate de STP sunt contestate și fac obiectul unor litigii.
Disputa a ajuns și în instanță. Municipalitatea a solicitat reluarea transportului, iar în luna iulie au existat demersuri judiciare privind obligarea operatorului la reluarea curselor. În paralel, Primăria a anunțat că analizează soluții alternative, inclusiv posibilitatea utilizării unui alt transportator pentru o perioadă limitată.
O altă componentă importantă a conflictului este legată de transportul metropolitan și autobuzele electrice cumpărate prin PNRR. STP susține că cele 21 de autobuze electrice, șase microbuze și infrastructura aferentă trebuie să rămână în sistemul integrat de transport gestionat prin AIDA-TL, care include 13 localități. Operatorul a avertizat că schimbarea formulei administrative ar putea avea consecințe asupra finanțării europene și a indicat o posibilă sancțiune de aproximativ 154 de milioane de euro.
Această sumă reprezintă însă poziția și avertismentul STP și nu o obligație financiară stabilită în sarcina municipiului Alba Iulia.
Primăria susține, în schimb, că autobuzele achiziționate prin PNRR pot fi utilizate în noua formulă de asociere dintre Alba Iulia și Ciugud. Municipalitatea pregătește un nou sistem de transport și a făcut demersuri pentru constituirea unui operator propriu.
În acest context, administrația locală a început să pregătească și infrastructura pentru noul sistem. Printre măsurile anunțate s-a numărat și demontarea automatelor de bilete din stațiile de autobuz, Primăria explicând că acestea urmează să fie înlocuite în cadrul unui sistem modern de ticketing.
Între timp, pentru locuitori, efectul conflictului rămâne același: transportul public local nu funcționează. Persoanele care depindeau de autobuze pentru deplasarea la serviciu, școală, medic sau pentru alte activități sunt nevoite să folosească alternative, precum autoturisme personale, taxiuri sau servicii de transport la cerere.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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