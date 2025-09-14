IMM România: Activitatea în turism, în picaj – „TVA de 21% va genera pierderi de peste 10 miliarde de lei”
Activitatea în sectorul turismului autohton înregistrează un trend descendent, iar șapte din zece operatori economici au raportat scăderi atât în ceea ce privește încasările, cât și la numărul de înnoptări, reiese din „Carta Albă a Turismului din România” – ediția a 5-a, lansată de IMM România, joi, 4 septeembrie 2025.
Potrivit documentului, realizat împreună cu Groupama Asigurări și cu sprijinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), o potențială aliniere a cotei reduse de TVA din turism, la cota standard de 21%, ar avea un impact sever asupra sectorului, generând sectorului pierderi de peste zece miliarde de lei în cifra de afaceri, scrie Agerpres.
„Datele din Carta Albă a Turismului 2025 arată clar că menținerea TVA-ului redus în turism este vitală. Analiza noastră evidențiază că, în cazul majorării TVA-ului la cota standard, statul ar pierde aproximativ 10 miliarde de lei din diferența de cifră de afaceri. Un TVA crescut înseamnă prețuri mai mari, consum mai mic, costuri ridicate și pierderea competitivității pentru antreprenorii din turism.
De aceea, facem un apel public pentru păstrarea unei cote reduse de TVA în sectorul turismului, ca măsură de susținere a industriei și a economiei naționale. În același timp, finanțarea rămâne dependentă în mare parte de resurse proprii, iar operatorii continuă să investească în extinderea capacității de cazare’, a declarat președintele de onoare al IMM România, Florin Jianu.
În același timp, realizatorii documentului de specialitate arată că singura preocupare a antreprenorilor din turism (cu o proporție de 60%) este menținerea afacerilor la nivelul existent, planurile de dezvoltare fiind amânate din cauza contextului economic dificil.
„Activitatea din sectorul turismului înregistrează un trend descendent, 7 din 10 operatori raportând scăderi atât în ceea ce privește încasările, cât și numărul de înnoptări. Acest lucru reflectă dificultățile actuale ale domeniului, în special schimbările în comportamentul consumatorilor și în condițiile economice.
Voucherele de vacanță au contribuit semnificativ la creșterea domeniului turismului, cifra de afaceri crescând de la 23 de miliarde lei în 2015 la 53 de miliarde lei estimate în 2025. Astfel, cu o investiție de 6,75 miliarde lei prin voucherele de vacanță, s-a ajuns la dublarea cifrei de afaceri în sector, demonstrând impactul pozitiv major al acestui instrument!”, se menționează în „Carta Albă a Turismului din România”.
Specialiștii din domeniu anticipează că anul 2025 și, posibil, anul 2026 vor reprezenta ani de criză structurală pentru sectorul turismului, marcați de scăderi masive atât în venituri, cât și în numărul de înnoptări, ceea ce evidențiază necesitatea unor măsuri urgente de susținere.
