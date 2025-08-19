Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență sau chiar cu dispreț, este faptul că HoReCa este oglinda unei comunități, oaspeții unui oraș se cazează, mănâncă și își petrec timpul în hoteluri, restaurante și cafenele. Fără servicii de calitate în acest domeniu, turismul nu poate exista cu adevărat: experiența vizitatatorilor scade, iar imaginea destinației are de suferit, afirmă Cosmin Matieș, antreprenor albaiulian în domeniul HoReCa.

Cât de mult contează serviciile HoReCa pentru o destinație turistică?

*Ele sunt prima impresie pe care un vizitator o are când ajunge și ultima amintire cu care pleacă.

*Fără hoteluri curate, restaurante bune și personal pregătit, destinația pierde vizitatori.

*HoReCa pune în mișcare întreaga economie locală – de la producători și transportatori, până la meșteșugari și artiști.

*Este oglinda comunității: dacă strălucește, turiștii se întorc; dacă e pătată, pleacă și nu mai revin.

*Mâncarea este o parte centrală a amintirilor de vacanță.

– Un prânz sau o cină reușită poate transforma o vizită obișnuită într-o experiență memorabilă.

– Restaurantele oferă un „gust” autentic al locului, fie prin preparate tradiționale, fie prin bucătărie modernă .

Serviciile bune se construiesc în timp: ai nevoie de continuitate, de personal stabil și de standarde menținute constant. În extrasezon, fluxul turistic în oraș este redus…aproape de zero, ceea ce face ca activitatea economică a HoReCa să fie direct dependentă de veniturile generate în perioada sezonului estival. Această realitate impune maximizarea vânzărilor în lunile de vârf și o planificare financiară atentă, pentru a asigura sustenabilitatea pe parcursul întregului an.

Acest lucru devine imposibil atunci când, la evenimente organizate de autorități, în loc să fie sprijinit mediul de afaceri local, sunt invitați prestatori din afara orașului, cu servicii îndoielnice. Aceștia reduc vânzările restaurantelor locale, afectează întreaga economie a comunității și transformă atmosfera într-un talcioc, în total contrast cu eleganța și prestigiul Cetății Alba Carolina.

De menționat :

1. Contribuția financiară directă la bugetul local

• Comercianții externi plătesc, în general, doar taxa pe mp ocupat – discutabilă .

• Nu plătesc impozit local, taxe de funcționare sau alte contribuții aplicabile afacerilor din oraș.

2. Impact asupra locurilor de muncă

• Personalul adus din alte localități înseamnă zero locuri de muncă generate pentru comunitate.

• Afacerile locale, în schimb, angajează personal permanent și sezonier, contribuind la scăderea șomajului.

3. Pierderi economice indirecte

• Profitul obținut de comercianții externi părăsește imediat orașul, fiind reinvestit în localitățile de origine — De multe ori fără fiscalizarea vânzărilor .

• Furnizorii locali (producători, distribuitori, transportatori) nu beneficiază de aceste vânzări deoarece aceștia vin cu marfa din localitațiile lor.

4. Efecte asupra afacerilor locale

• Veniturile restaurantelor, cafenelelor scad considerabil în perioada evenimentelor cu mulți comercianți externi.

• Acest lucru este critic, deoarece operatorii locali depind în proporție de 60–70% de încasările din sezon pentru a supraviețui în extrasezon.

5. Imaginea destinației

• Atmosfera creată la aceste evenimente, așa cum o percepe turistul, este una specifică unui talcioc sau bâlci: mobilier de berărie uzat, mese acoperite cu mușamale, spații insalubre și neîngrijite, fum excesiv, precum și un amestec haotic de muzică, difuzată la volum ridicat, fără coerență tematică.

• Acest tip de imagine contrastează puternic cu identitatea și valoarea istorică a zonei, afectând percepția generală a destinației turistice și reducând atractivitatea acesteia pentru vizitatorii care caută o experiență culturală autentică.

HoReCa nu înseamnă doar mese și scaune. Financiar înseamnă investiții permanente în: imobiliare, mobilier și decorațiuni, echipamente, mâncare și băutură, transport, salarii și locuri de muncă.

HoReCa contribuie lunar cu sume considerabile la bugetul orașului. Este motorul care pune în mișcare turismul și economia locală.

O destinație turistică fără serviciile din acest domeniu riscă să fie percepută ca „incompletă” – turiștii vor vedea locul, dar nu îl vor „gusta” și nu îl vor trăi pe deplin. Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut. Dacă vrem destinații atractive și vizitatori care revin, trebuie să înțelegem că investiția în servicii și în imaginea acestui sector este o investiție în întreaga comunitate.

Test de imaginație: Cum ar arăta Parisul fără hoteluri, restaurante și cafenele? Exact… fără suflet, gol și lipsit de personalitate. Fără respect, pentru cei din domeniu, pierdem toți … și turiștii, și orașul”, afirmă Cosmin Matieș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI