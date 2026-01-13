Actualitate

Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educației. Anunțul făcut de Guvern

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educației. Anunțul făcut de Guvern

Premierul Ilie Bolojan va asigura, cu titlu interimar, conducerea Ministerului Educației, potrivit unui comunicat oficial al Guvernului. Astfel, după 22 zile de când Daniel David și-a anunțat demisia, ministerul urmează să aibă un nou șef.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, a transmis Guvernul marți seara. 

Premierul Ilie Bolojan poate exercita interimar funcția de ministru al Educației pentru o perioadă de maximum 45 de zile, potrivit prevederilor legale. Cu toate acestea, depășirea acestui termen nu este însoțită de sancțiuni.

Reamintim că, Daniel David a demisionat din funcția de conducere a Ministerului Educației, pe data de 22 decembrie, ocupând astfel 1 an poziția menționată anterior.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cât costă să fii student în România. Mai mult de jumătate din bani vin de la părinți

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 minute

în

13 ianuarie 2026

De

Cât costă să fii student în România. Mai mult de jumătate din bani vin de la părinți Un student are nevoie de cel puţin 2.027,99 lei în fiecare lună pentru a se susţine la studii, arată o analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).  Peste 50% din această sumă este asigurată […]

Citește mai mult

Actualitate

Atac asupra ministrului Radu Miruță după ultimele declarații: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

13 ianuarie 2026

De

Atac asupra ministrului Radu Miruță după ultimele declarații: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda!” Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), îl atacă dur pe actualul șef al ministerului, Radu Miruță, după ultimele declarații ale acestuia din urmă.  . „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda”, […]

Citește mai mult

Actualitate

Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4%

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

13 ianuarie 2026

De

Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4% Ministerul Finanțelor a anunțat luni, 12 ianaurie 2026, lansarea primei ediții din acest an a programului de titluri de stat TEZAUR, destinat persoanelor fizice. Astfel, în perioada 12 ianuarie – 6 februarie 2026, românii pot […]

Citește mai mult