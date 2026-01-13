Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educației. Anunțul făcut de Guvern

Premierul Ilie Bolojan va asigura, cu titlu interimar, conducerea Ministerului Educației, potrivit unui comunicat oficial al Guvernului. Astfel, după 22 zile de când Daniel David și-a anunțat demisia, ministerul urmează să aibă un nou șef.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, a transmis Guvernul marți seara.

Premierul Ilie Bolojan poate exercita interimar funcția de ministru al Educației pentru o perioadă de maximum 45 de zile, potrivit prevederilor legale. Cu toate acestea, depășirea acestui termen nu este însoțită de sancțiuni.

Reamintim că, Daniel David a demisionat din funcția de conducere a Ministerului Educației, pe data de 22 decembrie, ocupând astfel 1 an poziția menționată anterior.

