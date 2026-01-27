Ilie Bolojan spune că ar vota în favoarea unirii României cu Republica Moldova: ,,În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota «DA»”
Ilie Bolojan spune că ar vota în favoarea României cu Republica Moldova: ,,În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota «DA»”
Ilie Bolojan a declarat marți, într-o intervenție la RFI, că ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova, în cazul în care ar avea loc un referendum privind această temă.
„În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota „DA”, a afirmat premierul.
Declarația este făcută în contextul poziției exprimate recent de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar susține unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum.
Ilie Bolojan a catalogat punctul de vedere al șefei statului de la Chișinău drept unul firesc, aflat în deplină concordanță cu parcursul european al Republicii Moldova.
„Afirmația doamnei președinte nu a făcut altceva decât ceea ce a făcut în acești ani de când este președinta Republicii Moldova. Este o atitudine de confirmare a ceea ce a făcut dânsa pe această funcție, făcând tot ceea ce este posibil pentru ca Moldova să se dezvolte, să fie o țară sigură, o țară europeană, iar asta înseamnă, în primul rând, un drum spre Europa prin România. Nu se poate altfel. Cred că a fost o declarație normală”, a spus premierul.
Reamintim că, în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România, a precizat Maia Sandu într-o conferință de presă organizată la Chișinău.
,,Cel puțin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”. De asemenea, ea a precizat că nu a discutat acest subiect cu liderii europeni.
Întrebarea i-a fost adresată după ce, mai devreme luna aceasta, la un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns: ,,Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.
