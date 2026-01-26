Sondaj: Peste 50% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum
Sondaj: Peste 50% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum
Peste 50% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum, potrivit unui sondaj de opinie CURS, realizat în luna ianuarie 2026.
Sociologii constată că, deși ideea unirii beneficiază de sprijinul unei majorități, există în continuare o opoziție consistentă.
Concret, 57% dintre respondenți au afirmat că ar vota în favoarea unirii cu Republica Moldova, în eventualitatea organizării unui referendum, în timp ce 37% s-au declarat împotrivă. Alți 7% dintre cei chestionați au spus că nu și-au format încă o opinie clară.
Potrivit specialiștilor, aceste date arată existența unei majorități favorabile, dar și a unui procent semnificativ de contestare, ceea ce conturează un subiect puternic polarizant în spațiul public românesc.
Reamintim că, în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România, a precizat Maia Sandu într-o conferință de presă organizată la Chișinău.
,,Cel puțin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”. De asemenea, ea a precizat că nu a discutat acest subiect cu liderii europeni.
Întrebarea i-a fost adresată după ce, mai devreme luna aceasta, la un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns: ,,Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.
