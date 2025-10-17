Ilie Bolojan, reacție după declarația șefului Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală
Ilie Bolojan, reacție dupî declarația făcută de șeful Anaf despre ,,gemul făcut de bunica”: Nu cu gemul trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală și fraudele mari
Lupta împotriva evaziunii fiscale şi a marilor fraude trebuie să devină prioritatea principală a statului român, a fost declarația oferită de premierul Ilie Bolojan, spunând că ocupația celor de la ANAF ar trebui să se concentreze pe neplata taxelor şi corupţia fiscală reală, nu pe controale mărunte.
Citește și: ANAF clarifică declarația despre „gemul făcut de bunica”: Nu intenționăm fiscalizarea autoconsumului populației
,,Astăzi finanţele au publicat, cred că în jurul prânzului, situaţia datoriilor pe care instituţiile publice le au luat bugetul de stat. Încă nu s-a mai întâmplat asta. Vor primi notificări toţi. Instituţiile publice. Primării, spitale şi aşa mai departe care şi ele până acum se considerau scutite de a respecta legea. De ce? Pentru că ce făcea guvernul? Nu îşi bugetau ultimele luni ale anului, în mod intenţionat, creau o presiune pe salarii. Dom’le, nu avem bani de salarii. Şi atunci venea guvernul printr-o hotărâre de guvern şi le dădea aceşti bani. Ori este anormal ca cei care fac asta an de an să fie finanţaţi. Acum au fost notificaţi. Aceste date sunt publice”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Radio România Actualități.
După ce Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a declarat că România încearcă să calculeze mai corect deficitul de TVA, deoarece, în prezent, în acest indicator este inclus și „gemul pe care îl face în casă bunica”, premierul Bolojan a oferit o reacție pe acest subiect:
,,Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF şi asta vom face în perioada următoare”, a subliniat premierul Bolojan.
Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat
Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că blocul din Calea Rahovei, afectat de o explozie devastatoare, va fi demolat. „Tragedia a generat acest număr de victime și a afectat structura blocului, iar foarte probabil acest bloc […]
Serviciile de plată pentru rovinietă şi a peajului, întrerupte temporar. Perioada vizată și explicația CNAIR
Serviciile de plată pentru rovinietă şi a peajului, întrerupte temporar. Perioada vizată și explicația transmisă de CNAIR Serviciile de plată pentru achiziția rovinietei şi peajului urmează să fie întrerupte temporar, în perioada 17.10.2025 (vineri) ora 23:45 – 19.10.2025 (duminică) ora 04:00. Astfel, emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife nu […]
ANAF clarifică declarația despre „gemul făcut de bunica": Nu intenționăm fiscalizarea autoconsumului populației
ANAF vine cu precizări după declaraţiile şefului Adrian Nica despre gemul bunicii: Nu vom impozita autoconsumul populaţiei Șeful ANAF, Adrian Nica, a venit cu lămuriri după ce declarațiile sale anterioare despre „gemul făcut de bunica” au stârnit controverse. El a ținut să clarifice că nu există nicio intenție de a impozita autoconsumul populației. Citește și: […]
