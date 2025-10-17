ANAF clarifică declarația despre „gemul făcut de bunica”: Nu intenționăm fiscalizarea autoconsumului populației

ANAF vine cu precizări după declaraţiile şefului Adrian Nica despre gemul bunicii: Nu vom impozita autoconsumul populaţiei

Șeful ANAF, Adrian Nica, a venit cu lămuriri după ce declarațiile sale anterioare despre „gemul făcut de bunica” au stârnit controverse. El a ținut să clarifice că nu există nicio intenție de a impozita autoconsumul populației.

„Ca urmare a interpretărilor apărute în spațiul public, facem următoarele clarificări: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației. Prin autoconsum se înțelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu”, a spus Adrian Nica.

Șeful ANAF a explicat că declarația inițială viza doar un aspect metodologic legat de decalajul fiscal la TVA, nu taxarea produselor consumate acasă.

„Afirmația vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal – acela că baza impozabilă potențială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situația României”, a mai adăugat Nica.

Decalajul fiscal reprezintă diferența dintre TVA-ul teoretic, estimat pe baza conturilor naționale, și TVA-ul efectiv încasat la buget, iar reducerea acestui gap este o prioritate majoră pentru ANAF.

„În prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potențiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corespunzător specificului național”, a mai explicat el.

Nica a precizat că scopul este să se înțeleagă exact structura decalajului de TVA, astfel încât să se poată diferenția corect între evaziune, neconformare sau pierderi administrative.

„În concluzie, atenția noastră rămâne concentrată asupra adevăratelor probleme, iar autoconsumul nu va face obiectul inspecțiilor fiscale ANAF”, a mai spus șeful instituției.

Sursa: Ziarul Financiar

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI