A murit Florian „Moșu” Lungu, una dintre cele mai cunoscute voci ale jazzului românesc
A murit Florian „Moșu” Lungu, una dintre cele mai cunoscute voci ale jazzului românesc
Florian Lungu, cunoscut publicului drept „Moșu’”, una dintre personalitățile marcante ale jazzului românesc, a încetat din viață. Muzicolog, pianist, compozitor, aranjor și realizator de emisiuni radio și TV, acesta și-a dedicat peste șase decenii promovării și susținerii jazzului în România.
Născut la 5 ianuarie 1943, la București, într-o familie de muzicieni, Florian Lungu a absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” și și-a început activitatea la Radio România în anul 1967, în calitate de redactor muzical. Trei ani mai târziu, s-a orientat și către realizarea emisiunilor dedicate muzicii ușoare și jazzului, devenind, în timp, una dintre vocile reprezentative ale radioului românesc.
De-a lungul carierei, a realizat mii de emisiuni radiofonice și de televiziune, a publicat articole de specialitate și a prezentat numeroase festivaluri și concerte de jazz. Contribuția sa la conservarea patrimoniului muzical a fost una esențială, Florian Lungu numărându-se printre cei care au organizat și au îngrijit fonoteca de jazz a Radiodifuziunii Române.
Activitatea sa pedagogică a inclus colaborări cu Universitatea Națională de Muzică din București, precum și cu instituții de învățământ muzical din Cluj și Timișoara. În calitate de compozitor, a semnat mai multe lucrări de jazz, iar în domeniul publicistic a contribuit la realizarea volumului „Disco Ghid Rock”, alături de Daniela Caraman-Fotea, și a publicat „Jazz Calendar”.
Valoarea activității sale a fost recunoscută și prin distincții importante. În 2003, Florian Lungu a primit Premiul de excelență pentru întreaga activitate audiovizuală, acordat de Consiliul Național al Audiovizualului, precum și Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, conferit de Președinția României.
Pentru generații întregi de ascultători și iubitori ai jazzului, „Moșu’” a reprezentat o veritabilă enciclopedie muzicală și un reper al culturii românești. Prin activitatea sa jurnalistică, artistică și pedagogică, a contribuit decisiv la promovarea jazzului și la apropierea publicului de acest gen muzical.
Într-un interviu despre anii petrecuți la Radio România, Florian Lungu mărturisea că și-a petrecut „mai mult de jumătate din viață” în studiourile radio, pe care le considera „o adevărată platformă culturală”.
sursa documentare: Radio România
sursa foto: Iulian Brok
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