Hotelurile, agențiile de turism, firmele de transport și instituțiile publice, obligate să afișeze mesaje împotriva traficului de persoane. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat

Legea va obliga hotelurile, agențiile de turism, companiile de transport și instituțiile publice cu risc ridicat de trafic de persoane să afișeze mesaje standardizate. Aceste mesaje vor avea rolul de a informa cetățenii despre modalitățile de sesizare a cazurilor de trafic.

Senatul a aprobat un proiect de lege care impune mai multor categorii de operatori economici și instituții publice obligația de a afișa materiale informative privind raportarea cazurilor de trafic de persoane. Modelele oficiale de afișe și cartonașe au fost deja stabilite și includ texte și imagini concepute pentru a oferi informații utile potențialelor victime și cetățenilor.

Noua reglementare se aplică unităților de cazare turistică, agențiilor de turism, operatorilor de transport rutier de persoane, agențiilor de plasare a forței de muncă, dar și aeroporturilor, ambasadelor, oficiilor consulare și unor instituții publice precum ANOFM, Inspecția Muncii sau Inspectoratul General pentru Imigrări, potrivit știripesurse.

Afișele vor trebui amplasate în locuri vizibile, de exemplu, în fiecare cameră de hotel sau în mijloacele de transport , iar în cazul instituțiilor publice, acestea vor fi disponibile și în format digital.

Nerespectarea obligației va fi sancționată cu amenzi între 200 și 1.000 de lei. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care are rol decizional.

