Animalele de companie la bloc: Ce spune legea și cum sunt protejate drepturile vecinilor în 2025
Animalele de companie în apartamente: Ce permite legea și ce drepturi au vecinii în 2025
În 2025, România continuă să reglementeze deținerea și protecția animalelor de companie prin legislația existentă, precum și prin proiecte noi aflate în dezbatere. Tema este adesea sensibilă în blocuri și spații locuite dens, unde conviețuirea între proprietari și animale poate genera conflicte. Este important atât pentru stăpâni, cât și pentru vecini să cunoască ce este permis și ce nu.
Citește și: Reguli stricte pentru gospodării: Află câte animale poți deține și ce condiții trebuie să îndeplinești față de vecini
Cadrul legal actual
Legea principală este Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor (republicată), care stabilește obligații generale pentru deținătorii de animale: hrană adecvată, adăpost, condiții de mișcare, îngrijire și protecție împotriva cruzimii. Aceasta nu detaliază toate situațiile din locuințele colective, lăsând loc pentru interpretarea legislației conexe și regulamentele asociațiilor de proprietari.
În 2025, se discută și un proiect european ce impune standarde minime pentru bunăstarea câinilor și pisicilor, cum ar fi microciparea la momentul cedării animalului și interzicerea unor practici agresive (zgărzi cu țepi, mutilări etc.). Dacă va fi adoptat, acest proiect poate influența reglementările naționale.
Ce poate face stăpânul de animale într-un apartament
1. Deținerea animalelor
Legea 205/2004 nu interzice explicit ținerea animalelor în locuințele colective. Totuși, asociațiile de proprietari pot stabili regulamente interne cu anumite condiții sau restricții, atâta timp cât acestea nu contravin legilor naționale.
2. Curățenia și întreținerea
Stăpânul trebuie să prevină murdărirea spațiilor comune (scări, holuri), să curețe imediat dejecțiile și să mențină igiena.
3. Controlul comportamentului animalului
Dacă animalul provoacă disconfort (zgomot, murdărie), vecinii au dreptul să reclame proprietarul la autorități.
4. Respectarea liniștii
Legea 61/1991 privind tulburarea liniștii publice nu se aplică automat pentru animale. Autoritățile analizează circumstanțele înainte de a interveni.
5. Microcipare și înregistrare
Animalele, în special câinii, trebuie microcipate și înregistrate în registrele oficiale, indiferent dacă sunt adoptate sau luate de pe stradă.
Ce pot cere vecinii și ce limitări există
1. Reducerea disconfortului
Vecinii pot solicita ca animalul să fie ținut sub control dacă latră excesiv, distruge obiecte, provoacă mirosuri neplăcute sau murdărește spațiile comune.
2. Regulamentele blocului
Asociațiile de proprietari pot impune restricții (ex.: maximum două animale, distanță față de peretele vecinului), dar nu pot încălca Legea 205/2004 sau drepturile fundamentale ale proprietarilor.
3. Protecția împotriva zgomotului
În caz de tulburare repetată a liniștii, vecinii pot notifica autoritățile locale, care pot media sau aplica sancțiuni administrative.
4. Reclamarea abuzurilor
În caz de cruzime, neglijență sau comportament periculos, vecinii pot sesiza poliția locală, Serviciul pentru protecția animalelor sau ANSVSA.
Ce nu pot face vecinii
* Nu pot interzice animalele fără temei legal
* Nu pot îndepărta sau distruge animalul
* Nu pot obliga proprietarul să se dezobligheze de animal fără procedură legală.
Proiecte de lege și sancțiuni
Un proiect aflat în dezbatere propune interzicerea ținerii câinilor în lanț pe perioade lungi și sancțiuni între 1.000 și 5.000 lei pentru nerespectarea normei. În caz de recidivă, fapta poate fi încadrată drept infracțiune.
Proiectul european privind bunăstarea animalelor interzice utilizarea zgărzilor cu țepi, mutilările sau alte practici dăunătoare.
Recomandări pentru stăpâni și vecini
* Alegerea animalelor potrivite pentru spațiul disponibil
* Comunicarea cu vecinii și stabilirea unor acorduri amiabile privind accesul, comportamentul și întreținerea animalului
* Adoptarea de regulamente clare și echilibrate de către asociația de proprietari
* În caz de conflict, apelarea la mediere, autorități locale sau instanță
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România este pregătită pentru sezonul de iarnă din punct de vedere al resurselor de gaze naturale: ,,Importurile ar putea fi necesare doar în zile cu temperaturi extreme”
România este pregătită pentru sezonul de iarnă din punct de vedere al resurselor de gaze naturale Directorul Transgaz, Ion Sterian, a dat asigurări că atât consumatorii casnici și industriali nu vor avea probleme cu alimentarea. Totuși, în cazul în care vor exista temperaturi extrem de scăzute, ar putea fi nevoie de importuri limitate. Depozitele de […]
Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”
Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi” Într-o postare recentă pe Facebook, economistul Radu Georgescu face o comparație între Estonia și România. […]
Ce se întâmplă dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală
Ce riscuri există dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală Mașinile cu transmisie automată au devenit tot mai populare în România, mai ales în orașele mari și aglomerate. Ele sunt mai comode, deoarece șoferul nu mai trebuie să schimbe constant vitezele sau să se preocupe de opriri și porniri repetate la semafoare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Animalele de companie la bloc: Ce spune legea și cum sunt protejate drepturile vecinilor în 2025
Animalele de companie în apartamente: Ce permite legea și ce drepturi au vecinii în 2025 În 2025, România continuă să...
România este pregătită pentru sezonul de iarnă din punct de vedere al resurselor de gaze naturale: ,,Importurile ar putea fi necesare doar în zile cu temperaturi extreme”
România este pregătită pentru sezonul de iarnă din punct de vedere al resurselor de gaze naturale Directorul Transgaz, Ion Sterian,...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum se prepară carnea de struț. Rețetă explicată de un bucătar din Alba Iulia: ,,Toată lumea se va linge pe buze”
VIDEO | Cum se prepară carnea de struț. Rețetă explicată de un bucătar din Alba Iulia: ,,Toată lumea se va...
VIDEO | Biserica „Sfânta Parascheva” din Ampoița, șase secole de istorie prezervate cu o infuzie de aproape 2 milioane de euro, fonduri europene
Biserica „Sfânta Parascheva” din Ampoița, șase secole de istorie prezervate cu o infuzie de aproape 2 milioane de euro, fonduri...
Curier Județean
A scăpat de închisoare: Un bărbat din Blaj, implicat într-un dosar de proxenetism, scapă de condamnarea definitivă. Ce sumă a fost confiscată de la el
Hotărâre la Tribunalul Alba: 80.000 de euro, suma confiscată de la un proxenet care a scăpat de răspunderea penală Un...
FOTO | Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 30 de „boboci” la Logistică Operațională DUAL
Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia În cadrul Facultății de Științe Economice a...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day”
4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day” Ziua Internațională a Animalelor este...
În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei
În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei Sfântul Ierotei era unul din sfetnicii Areopagului,...