Animalele de companie la bloc: Ce spune legea și cum sunt protejate drepturile vecinilor în 2025

Animalele de companie în apartamente: Ce permite legea și ce drepturi au vecinii în 2025

În 2025, România continuă să reglementeze deținerea și protecția animalelor de companie prin legislația existentă, precum și prin proiecte noi aflate în dezbatere. Tema este adesea sensibilă în blocuri și spații locuite dens, unde conviețuirea între proprietari și animale poate genera conflicte. Este important atât pentru stăpâni, cât și pentru vecini să cunoască ce este permis și ce nu.

Cadrul legal actual

Legea principală este Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor (republicată), care stabilește obligații generale pentru deținătorii de animale: hrană adecvată, adăpost, condiții de mișcare, îngrijire și protecție împotriva cruzimii. Aceasta nu detaliază toate situațiile din locuințele colective, lăsând loc pentru interpretarea legislației conexe și regulamentele asociațiilor de proprietari.

În 2025, se discută și un proiect european ce impune standarde minime pentru bunăstarea câinilor și pisicilor, cum ar fi microciparea la momentul cedării animalului și interzicerea unor practici agresive (zgărzi cu țepi, mutilări etc.). Dacă va fi adoptat, acest proiect poate influența reglementările naționale.

Ce poate face stăpânul de animale într-un apartament

1. Deținerea animalelor

Legea 205/2004 nu interzice explicit ținerea animalelor în locuințele colective. Totuși, asociațiile de proprietari pot stabili regulamente interne cu anumite condiții sau restricții, atâta timp cât acestea nu contravin legilor naționale.

2. Curățenia și întreținerea

Stăpânul trebuie să prevină murdărirea spațiilor comune (scări, holuri), să curețe imediat dejecțiile și să mențină igiena.

3. Controlul comportamentului animalului

Dacă animalul provoacă disconfort (zgomot, murdărie), vecinii au dreptul să reclame proprietarul la autorități.

4. Respectarea liniștii

Legea 61/1991 privind tulburarea liniștii publice nu se aplică automat pentru animale. Autoritățile analizează circumstanțele înainte de a interveni.

5. Microcipare și înregistrare

Animalele, în special câinii, trebuie microcipate și înregistrate în registrele oficiale, indiferent dacă sunt adoptate sau luate de pe stradă.

Ce pot cere vecinii și ce limitări există

1. Reducerea disconfortului

Vecinii pot solicita ca animalul să fie ținut sub control dacă latră excesiv, distruge obiecte, provoacă mirosuri neplăcute sau murdărește spațiile comune.

2. Regulamentele blocului

Asociațiile de proprietari pot impune restricții (ex.: maximum două animale, distanță față de peretele vecinului), dar nu pot încălca Legea 205/2004 sau drepturile fundamentale ale proprietarilor.

3. Protecția împotriva zgomotului

În caz de tulburare repetată a liniștii, vecinii pot notifica autoritățile locale, care pot media sau aplica sancțiuni administrative.

4. Reclamarea abuzurilor

În caz de cruzime, neglijență sau comportament periculos, vecinii pot sesiza poliția locală, Serviciul pentru protecția animalelor sau ANSVSA.

Ce nu pot face vecinii

* Nu pot interzice animalele fără temei legal

* Nu pot îndepărta sau distruge animalul

* Nu pot obliga proprietarul să se dezobligheze de animal fără procedură legală.

Proiecte de lege și sancțiuni

Un proiect aflat în dezbatere propune interzicerea ținerii câinilor în lanț pe perioade lungi și sancțiuni între 1.000 și 5.000 lei pentru nerespectarea normei. În caz de recidivă, fapta poate fi încadrată drept infracțiune.

Proiectul european privind bunăstarea animalelor interzice utilizarea zgărzilor cu țepi, mutilările sau alte practici dăunătoare.

Recomandări pentru stăpâni și vecini

* Alegerea animalelor potrivite pentru spațiul disponibil

* Comunicarea cu vecinii și stabilirea unor acorduri amiabile privind accesul, comportamentul și întreținerea animalului

* Adoptarea de regulamente clare și echilibrate de către asociația de proprietari

* În caz de conflict, apelarea la mediere, autorități locale sau instanță

