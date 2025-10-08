Rămâi conectat

Hotărâri ale Biroului Executiv al AJF Alba: când se vor disputa Cupa României și Cupa Județeană | Alte decizii pentru fotbalul amator din Alba, în sezonul 2025/2026

În ultima ședință a Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba, la finele lunii trecute, s-au luat o serie de decizii referitoare la organizarea fotbalului amator din Alba în sezonul 2025/2026, de la cuantumul baremelor de arbitraj și observare și până la componența listelor de observatori și arbitri.

Citește și: FOTO: La Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, Amos Boancă (Voința Beldiu) – desemnat reprezentatul Ligii 5 în Biroul Executiv

Astfel, tragerea la sorți a optimilor de finală a Cupei României va avea loc înainte ședinței de Birou Executiv de la finalul acestei luni. Semifinale Cupei Județene se vor disputa în luna mai 2026, la finalul returului din Liga 5, iar finala Cupei Județene va avea loc în deschiderea finalei Cupei României din luna iunie 2026, meciuri în cuplaj.

Au fost aprobate cu unanimitate de voturi listele de observatori și arbitri pentru sezonul 2025/2026, respectiv 23 de observatori, 75 de arbitri și 13 arbitri înscriși la școala de arbitri. De asemenea au fost aprobate lista baremelor de arbitraj și observare aferente actualului sezon. Începând cu 30 septembrie au început să fie emise facturi pentru baremul de arbitraj pe care echipele îl au de achitat pentru acest tur.

Președintele AJF Alba a fost împuternicit să semneze contract de prestări servicii cu avocatul Cosmin Arion pentru a depune documentele necesare la Tribunalul Alba în urma Adunării Generale Ordinare din 22 august 2025. În același context a mai fost semnat un contract de prestări servicii cu domnul Vasile Catargiu, care de la 1 septembrie a preluat introducerea jucătorilor în Football Connect și pe viitor se va ocupa de omologarea stadioanelor și comisia de competiții.

