FOTO | Performanțe remarcabile pentru o tânără elevă pianistă de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: A obținut Locul I la două concursuri naționale
Performanțe remarcabile pentru o tânără elevă pianistă de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: A obținut Locul I la două concursuri naționale
Eleva Ana Neagu, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a reușit, săptămâna trecută, să obțină două rezultate remarcabile la două concursuri naționale.
Mai exact, vineri, 5 iunie 2026, tânăra a participat la Concursul Național de Muzică Românească „Sigismund Toduță”, unde a obținut 100 de puncte, locul I și a fost selectată pentru Concertul de Gală, fiind unul dintre cei 14 elevi finaliști aleși din peste 150 de participanți, potrivit reprezentanților instituției de învățământ.
De asemenea, sâmbătă, 6 iunie 2026, eleva a participat și la Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Tineri Instrumentiști”, desfășurat la Târgu Mureș, unde a obținut și de această dată Premiul I, mai spus reprezentanții liceului într-o postare publicată pe o rețea de socializare.
Eleva a fost îndrumată de doamna profesoară Vera Zelenscaia.
FOTO: Facebook – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.
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