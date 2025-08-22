Rămâi conectat

FOTO: La Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, Amos Boancă (Voința Beldiu) – desemnat reprezentatul Ligii 5 în Biroul Executiv

Dan HENEGAR

acum 6 minute

La Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, Amos Boancă (Voința Beldiu) – desemnat reprezentatul Ligii 5 în Biroul Executiv, ședința desfășurându-se la Galda de Jos

Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, desfășurată la Galda de Jos, a durat în jur de 50 de minute, fiind prezenți reprezentanții a 55 de cluburi din cele 64 afiliate la Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Statutul AJF Alba s-a modificat, redenumindu-se competițiile de seniori: SuperLiga AJF Alba (fosta Liga 4), Liga 4 (fosta Liga 5) și Liga 5 (Liga 6, competiție nouă). De asemenea Amos Boancă (președinte Voința Beldiu) a fost ales în Biroul Executuv al AJF Alba), ca reprezentant al Ligii 5 (singurul candidat).

În recenta ședință a Biroului Executiv al AJF, desfășurată cu o zi înainte, au fost dezafiliate provizoriu pentru ediția 2025/2026, AS Limbenii Limba, AS orient Blandiana, CSC Viitorul Noșlac, Unit Alba Iulia, ACS Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Șoimii Vințu de Jos, Național Rădești și Energia Săsciori (8 cluburi), fiind afiliate provizoriu Daci Blandiana, Mureșul Gâmbaș, Mureșul Șibot și CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș (ACS Limbenii Limba a fost afiliată provizoriu în iulie).

Începând cu ediția 2026-2027 SuperLiga va fi formată din 12 echipe (22 de etape campionatul regular, după care primele 4 clasate clasificate cu minim Bronze, vor participa în play off pentru participarea la barajul de promovare în liga 3 (încă 6 etape tur-retur), iar echipele clasate pe locurile 5-12 vor juca doar tur încă șapte etape. Punctele cu care se va intra în play off și play off se va stabili într-o ședință viitoare.

Echipele din SuperLigă vor participa cu 2 grupe de juniori și vor avea pe toata durata jocului cel puțin un jucător U 20 (n. 2006 în ediția 2025-2026).

În ediția 2025-2026 participă 13 echipe în superligă, iar din liga 4 va promova prima clasată, iar din ediția 2026-2027 vor promova primele două locuri din Liga 4. În liga 4 cluburile vor participa cu minim o grupă de juniori. Vor retrograda din SuperLigă în funcție de numărul de echipe retrogradate din Liga 3.

Foto: AJF Alba

