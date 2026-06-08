FOTO | Bărbat din Stremț, cercetat de polițiști pentru braconaj și deținere ilegală de arme: Ce au găsit oamenii legii în mașina acestuia
Bărbat din Stremț, cercetat de polițiști pentru braconaj și deținere ilegală de arme: Ce au găsit oamenii legii în mașina acestuia
Un bărbat din Stremț este cercetat de polițiști pentru braconaj și deținere ilegală de arme. Oamenii legii au găsit în mașina acestuia o armă de vânătoare cu amortizor și muniție.
La data de 8 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au oprit pentru control, pe DC 75, în extrailanul comunei Stremț, județul Alba, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din comună.
În urma verificărilor efectuate în interiorul autoturismului, polițiștii au identificat o armă de vânătoare, care avea introdus un glonț în camera cartușului și montat la capătul țevii, un dispozitiv metalic, respectiv un amortizor de zgomot, interzis pentru deținere și folosință, precum și elemente de muniție pentru care bărbatul nu are drept de deținere, port și folosință.
Ulterior, în urma activităților desfășurate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, s-a stabilit faptul că bărbatul, în calitate de deținător legal de arme, s-a deplasat pe raza unui fond de vânătoare din Teiuș, cu intenția de a exercita activități de vânătoare, fără a avea emisă o autorizație în acest sens.
În urma verificărilor efectuate la domiciliul bărbatului, a fost identificată și ridicată o armă letală lungă, cu destinație tir sportiv, care corespunde calibrului elementelor de muniție găsite în autoturism, armă pentru care acesta avea doar drept de deținere.
În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, cercetările fiind continuate, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea documentării întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.
Autoturismul în cauză a fost indisponibilizat, iar cele două arme, precum și elementele de muniție identificate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.
Atragem atenția asupra faptului că desfășurarea activităților de vânătoare în afara cadrului legal reprezintă un pericol atât pentru siguranța publică, cât și pentru protejarea fondului cinegetic!
Recomandăm cetățenilor să respecte legislația privind regimul armelor și munițiilor, precum și normele referitoare la activitățile de vânătoare!
Vă reamintim că orice abatere de la cadrul legal este sancționată conform prevederilor în vigoare!
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