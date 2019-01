Horoscop chinezesc (ZODIAC) 2019: Anul Mistrețului de pământ. Care sunt experienţele care vor marca fiecare zodie

Horoscop sau zodiac chinezesc 2019 pentru feicare zodie: șobolan, dragon, șarpe, cal, capră, maimușă, cocoș, câine, mistreț, bivol, tigru, iepure-Anul Mistrețului de pământ. Care sunt experienţele care vor marca fiecare zodie

Conform calendarului tradițional chinezesc Solar, la data de 4 februarie 2019, ora 03:50 se încheie anul Câinelui de Pământ și intrăm în anul Mistr ețului de Pământ.

Citește și: Horoscop 2019 pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești

În fiecare an chinezesc trăsăturile definitorii ale zodiei dominante sunt cele care ne ghidează și vestea bună este că Mistrețul de Pământ nu e foarte greu de mulțumit. Este indulgent, prietenos, se bucură din plin de viață: trăiește clipă și nu are regrete. Mistrețul de Pământ caută liniștea, iubește tihna și evită situațiile neclare, tensionate sau riscante. Este un an în care ne relaxăm mai mult și ne agităm mai puțin.

Şobolanul:

Va fi muncitor, fiind chiar dispus să facă sacrificii pentru a-şi atinge cele mai înalte obiective. În planul sentimental, va fi mai precaut.

Boul:

Are de revizuit aspectul autocontrolului, pentru că tinde să se lase ghidat de euforia momentului.

Tigrul:

În 2019, va fi mereu în centrul atenţiei. În general, Tigrilor le place să le fie recunoscute meritele, astfel că în zodiacul chinezesc 2019 se vor întâlni din ce în ce mai des cu aprecierea şi recunoştinţa.

Iepurele:

Zodiacul chinezesc 2019 îl asigură pe Iepure de reuşită pe planul profesional.

Dragonul:

Se va bucura de o situaţie financiară stabilă, dar şi de multă chibzuinţă. Este posibil ca Dragonul să facă investiţii semnificative în zodiacul chinezesc 2019, dar va încerca să reuşească pe cont propriu.

Şarpele:

2019 este anul iubirilor pătimaşe.

Calul:

Calul este foarte dinamic şi curios, calităţi care vor fi şi mai evidenţiate în zodiacul chinezesc 2019. Se pare că drumurile lungi, poate chiar anevoioase, vor fi la tot pasul.

Oaia:

În zodiacul chinezesc 2019, Oaia stă cel mai bine la capitolul comunicare. Chiar dacă, în general, acest aspect prezenta dificultăţi, poate chiar majore, în 2019 multe dintre acestea se vor remedia.

Maimuţa:

În zodiacul chinezesc 2019 Maimuţa îşi stabileşte obiective foarte înalte pe care va trebui să le atingă în prima jumătate a anului. Aceste obiective sunt necesare ca o confirmare a aptitudinilor.

Cocoşul:

Autocritica este cel mai mare avantaj al Cocoşului în zodiacul chinezesc 2019.

Câinele:

În zodiacul chinezesc 2019, Câinele va fi foarte hotărât şi tranşant. Jumătăţile de măsură nu vor exista pentru el, lăsându-se influenţat de principiul „totul sau nimic”.

Mistreţul:

Anul 2019 este anul Mistreţului de pământ, fapt pentru care cei guvernaţi de acest semn vor fi într-un proces permanent de iniţiere.

Descoperă care este zodia ta în funcție de anul în care te-ai născut:

Şobolan

24 ian 1936 – 10 feb 1937 – Şobolan de Foc

10 feb 1948 – 28 ian 1949 – Şobolan de Pământ

28 ian 1960 – 14 feb 1961 – Şobolan de Metal

16 feb 1972 – 2 feb 1973 – Şobolan de Apă

2 feb 1984 – 19 feb 1985 – Şobolan de Lemn

19 ian 1996 – 6 feb 1997 – Şobolan de Foc

8 feb 2008 – 25 ian 2009 – Şobolan de Pământ

Bivol

11 feb 1937 – 30 ian 1938 – Bivol de Foc

29 ian 1949 – 16 feb 1950 – Bivol de Pământ

15 feb 1961 – 4 feb 1962 – Bivol de Metal

3 feb 1973 – 22 ian 1974 – Bivol de Apă

20 feb 1985 – 8 feb 1986 – Bivol de Lemn

7 feb 1997 – 27 ian 1998 – Bivol de Foc

26 ian 2009 – 13 feb 2010 – Bivol de Pământ

Tigru

31 ian 1938 – 18 feb 1939 – Tigru de Pământ

17 feb 1950 – 5 feb 1951 – Tigru de Metal

5 feb 1962 – 24 ian 1963 – Tigru de Apă

23 ian 1974 – 10 feb 1975 – Tigru de Lemn

9 feb 1986 – 28 ian 1987 – Tigru de Foc

28 ian 1998 – 15 feb 1999 – Tigru de Pământ

14 feb 2010 – 2 feb 2011 – Tigru de Metal

Iepure

19 feb 1939 – 7 feb 1940 – Iepure de Pământ

6 feb 1951 – 26 ian 1952 – Iepure de Metal

25 ian 1963 – 12 feb 1964 – Iepure de Apă

11 feb 1975 – 30 ian 1976 – Iepure de Lemn

29 ian 1987 – 16 feb 1988 – Iepure de Foc

16 feb 1999 – 4 feb 2000 – Iepure de Pământ

3 feb 2011 – 22 ian 2012 – Iepure de Metal

Dragon

8 feb 1940 – 26 ian 1941 – Dragon de Metal

27 ian 1952 – 13 feb 1953 – Dragon de Apă

13 feb 1964 – 20 feb 1965 – Dragon de Lemn

31 ian 1976 – 17 feb 1977 – Dragon de Foc

17 feb 1988 – 5 feb 1989 – Dragon de Pământ

5 feb 2000 – 24 ian 2001 – Dragon de Metal

23 ian 2012 – 9 feb 2013 – Dragon de Apă

Şarpe

27 ian 1941 – 14 feb 1942 – Șarpe de Metal

14 feb 1953 – 2 feb 1954 – Șarpe de Apă

21 feb 1965 – 20 ian 1966 – Șarpe de Lemn

18 feb 1977 – 6 feb 1978 – Șarpe de Foc

6 feb 1989 – 26 ian 1990 – Șarpe de Pământ

25 ian 2001 – 12 feb 2002 – Șarpe de Metal

10 feb 2013 – 30 ian 2014 – Șarpe de Apă

Cal

30 ian 1930 – 16 feb 1931 – Cal de Metal

15 feb 1942 – 14 feb 1943 – Cal de Apă

3 feb 1954 – 23 ian 1955 – Cal de Lemn

21 ian 1966 – 8 feb 1967 – Cal de Foc

7 feb 1978 – 27 ian 1979 – Cal de Pământ

27 ian 1990 – 14 feb 1991 – Cal de Metal

13 feb 2002 – 1 feb 2003 – Cal de Apă

31 ian 2014 – 18 feb 2015 – Cal de Lemn

Capră (sau Oaie)

17 feb 1931 – 5 feb 1932 – Capră de Metal

5 feb 1943 – 24 ian 1944 – Capră de Apă

24 ian 1955 – 11 feb 1956 – Capră de Lemn

9 feb 1967 – 29 ian 1868 – Capră de Foc

28 ian 1979 – 15 feb 1980 – Capră de Pământ

15 feb 1991 – 3 feb 1992 – Capră de Metal

2 feb 2003 – 21 ian 2004 – Capră de Apă

19 feb 2015 – 7 feb 2016 – Capră de Lemn

Maimuţă

6 feb 1932 – 25 ian 1933 – Maimuță de Apă

25 ian 1944 – 12 feb 1945 – Maimuță de Lemn

12 feb 1956 – 30 ian 1957 – Maimuță de Foc

30 ian 1968 – 16 feb 1969 – Maimuță de Pământ

16 feb 1980 – 4 feb 1981 – Maimuță de Metal

4 feb 1992 – 22 ian 1993 – Maimuță de Apă

22 ian 2004 – 8 feb 2005 – Maimuță de Lemn

8 feb 2016 – 27 ian 2017 – Maimuță de Foc

Cocoş

26 ian 1933 – 13 feb 1934 – Cocoș de Apă

13 feb 1945 – 1 feb 1946 – Cocoș de Lemn

31 ian 1957 – 17 feb 1958 – Cocoș de Foc

17 feb 1969 – 5 feb 1970 – Cocoș de Pământ

5 feb 1981 – 24 ian 1982 – Cocoș de Metal

23 ian 1993 – 9 feb 1994 – Cocoș de Apă

9 feb 2005 – 29 ian 2006 – Cocoș de Lemn

28 ian 2017 – 15 feb 2018 – Cocoș de Foc

Câine

14 feb 1934 – 3 feb 1935 – Câine de Lemn

2 feb 1946 – 21 ian 1947 – Câine de Foc

18.03.1958 – 7 feb 1959 – Câine de Pământ

6 feb 1970 – 26 ian 1971 – Câine de Metal

25 ian 1982 – 12 feb 1983 – Câine de Apă

10 feb 1994 – 30 ian 1995 – Câine de Lemn

30 ian 2006 – 17 feb 2007 – Câine de Foc

16 feb 2018 – 4 feb 2019 – Câine de Pământ

Mistreţ (sau Porc)

4 feb 1935 – 23 ian 1936 – Mistreț de Lemn

22 ian 1947 – 9 feb 1948 – Mistreț de Foc

8 feb 1959 – 27 ian 1960 – Mistreț de Pământ

27 ian 1971 – 15 feb 1972 – Mistreț de Metal

13 feb 1983 – 1 feb 1984 – Mistreț de Apă

31 ian 1995 – 18 ian 1996 – Mistreț de Lemn

18 feb 2007 – 7 feb 2008 – Mistreț de Foc

5 feb 2019 – 24 ian 2020 – Mistreț de Pământ

Sursa: dcnews.ro