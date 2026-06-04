PENSII 2026 | Pensionarii cu venituri reduse beneficiază de sprijin financiar suplimentar în 2026: Când se fac următoarele plăți

Pensionarii cu venituri reduse beneficiază de sprijin financiar suplimentar în 2026: Când se fac următoarele plăți

Pensionarii cu venituri reduse din România beneficiază de sprijin financiar suplimentar în 2026.

Primele plăți s-au făcut în mai 2026. Sumele au fost distribuite automat, fără depunerea unei cereri.

Ajutorul financiar este acordat de stat prin Programul de Solidaritate.

A doua tranșă a ajutorului va fi virată în decembrie 2026.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de nivelul pensiei:

500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;

400 de lei pentru cei care încasează între 1.501 și 2.000 de lei;

300 de lei pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

Pensionarii care își primesc drepturile prin cont bancar vor încasa a doua tranșă odată cu pensia aferentă lunii decembrie 2026, în timp ce pentru cei care primesc pensia prin poștă distribuirea se face conform calendarului obișnuit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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