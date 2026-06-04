FOTO | Intersecția DJ 106F – DJ 670C din Câlnic, la un pas de modernizare: Proiect strategic pentru siguranță și acces spre Cetatea UNESCO
Știri recente din categoria Curier Județean
Primăria Alba Iulia: Selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise. Ce sumă e disponibilă. REGULAMENT
Primăria Alba Iulia: Selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise. Ce sumă e disponibilă. REGULAMENT Primăria Alba Iulia a anunțat, miercuri, 3 iunie 2026 că organizează selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise conform HCL 168/2026 și HCL 252/2019, modificată și completată prin HCL 127/ 14.04.2025 și HCL 126/ […]
FOTO | Cursul de apă Fărău, decolmatat pe un sector de 3 kilometri: „Se reduce semnificativ riscul de inundații în zonă”
Cursul de apă Fărău, decolmatat pe un sector de 3 kilometri: „Se reduce semnificativ riscul de inundații în zonă” Au fost finalizate lucrările de decolmatare a cursului de apă Fărău, au anunțat, marți, 2 iunie 2026, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș. „Colegii noștri din cadrul Formației Aiud, Sistemul Hidrotehnic Aiud, în strânsă colaborare cu […]
FOTO | Peste 14.000 de lei strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba, mesaj de mulțumire pentru cei implicați în acțiune
Peste 14.000 de lei strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba, mesaj de mulțumire pentru cei implicați în acțiune Peste 14.000 de lei au fost strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care s-au implicat […]
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Actualitate
Bacalaureat 2026: Diplomele vor putea fi ridicate mai devreme de unii absolvenți. Cine le poate primi înainte de afișarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026: Diplomele vor putea fi ridicate mai devreme de unii absolvenți. Cine le poate primi înainte de afișarea rezultatelor...
Plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului 2026: Vot favorabil în Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților
Plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului 2026: Vot favorabil în Comisia pentru agricultură a...
Știrea Zilei
VIDEO | La Judecătoria Alba Iulia, activitate OPRITĂ timp de 4 ore: Protest față de prevederile proiectului noii legi a salarizării
La Judecătoria Alba Iulia, activitate OPRITĂ timp de 4 ore: Protest față de prevederile proiectului noii legi a salarizării Activitatea...
VIDEO | „O zi fără Finanțe”: Protest de amploare la Fiscul din Alba față de proiectul noii legi a salarizării
VIDEO | „O zi fără Finanțe”: Protest de amploare la Fiscul din Alba față de proiectul noii legi a salarizării...
Curier Județean
Primăria Alba Iulia: Selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise. Ce sumă e disponibilă. REGULAMENT
Primăria Alba Iulia: Selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise. Ce sumă e disponibilă. REGULAMENT Primăria Alba...
FOTO | Intersecția DJ 106F – DJ 670C din Câlnic, la un pas de modernizare: Proiect strategic pentru siguranță și acces spre Cetatea UNESCO
Intersecția DJ 106F – DJ 670C din Câlnic, la un pas de modernizare: Proiect strategic pentru siguranță și acces spre...
Politică Administrație
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
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Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...