FOTO | Intersecția DJ 106F – DJ 670C din Câlnic, la un pas de modernizare: Proiect strategic pentru siguranță și acces spre Cetatea UNESCO

Intersecția DJ 106F – DJ 670C din Câlnic, la un pas de modernizare: Proiect strategic pentru siguranță și acces spre Cetatea UNESCO

Consiliul Județean Alba a lansat, miercuri, 3 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții „Modernizare intersecție DJ 106F cu DJ 670C în localitatea Câlnic”.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 1.244.152 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 19 iunie 2026.

Proiectul este o investiție promovată de Consiliul Județean Alba, având ca scop creșterea siguranței și fluidizării traficului în una dintre cele mai importante intersecții din comuna Câlnic.

Intersecția este amplasată în apropierea Cetății Câlnic, obiectiv inclus în patrimoniul mondial UNESCO, ceea ce conferă proiectului o importanță suplimentară din perspectiva accesibilității turistice și a dezvoltării locale.

DJ 106F reprezintă legătura dintre DN 1 și localitățile Câlnic, Reciu și Gârbova, până la limita cu județul Sibiu, în timp ce DJ 670C asigură conexiunea dintre Săsciori, Dumbrava și Câlnic.

Pentru implementarea investiției au fost elaborate documentațiile tehnico-economice și documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție. În cadrul ședințelor de la sfârșitul anului 2025, Consiliul Județean Alba a aprobat studiul de coexistență și participarea la lucrările necesare eliberării amplasamentului, întrucât în zona intersecției există rețele electrice aeriene care interferează cu viitoarele lucrări rutiere.

O componentă importantă a proiectului este modernizarea și relocarea infrastructurii electrice existente. Lucrările prevăd înlocuirea unui stâlp electric, realizarea unor rețele electrice aeriene și subterane de joasă tensiune (0,4 kV), montarea a două firide de distribuție, instalarea a nouă blocuri de măsură și protecție, precum și transformarea a opt branșamente aeriene în branșamente subterane. Aceste intervenții sunt necesare pentru eliberarea amplasamentului și pentru asigurarea condițiilor tehnice de execuție a modernizării intersecției.

Prin realizarea proiectului se urmărește creșterea gradului de siguranță rutieră, îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru locuitorii comunei și pentru turiștii care vizitează Cetatea Câlnic, precum și integrarea intersecției într-o infrastructură rutieră modernă. Investiția face parte din programul mai amplu de dezvoltare și modernizare a rețelei de drumuri județene din județul Alba, în special în zona localității Câlnic, unde în ultimii ani au fost derulate și alte proiecte de modernizare a sectoarelor de drum aparținând DJ 106F și DJ 670C.