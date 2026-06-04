Primăria Alba Iulia: Selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise. Ce sumă e disponibilă. REGULAMENT

Primăria Alba Iulia a anunțat, miercuri, 3 iunie 2026 că organizează selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise conform HCL 168/2026 și HCL 252/2019, modificată și completată prin HCL 127/ 14.04.2025 și HCL 126/ 14.04.2025.

Cuantumul total este de 70.000,00 lei lei pentru cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.

Termenul limită pentru înregistrarea solicitărilor privind acordarea finanțării este 17 iunie 2026.

Condițiile de participare sunt reglementate de Legea 186/2003, republicată privind susținerea și promovarea culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare, HCL 252/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei pentru susținerea și promovarea culturii scrise, modificată și completată prin HCL 127/ 14.04.2025 și HCL 126/ 14.04.2025.

Conținutul dosarului pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă este stabilit la art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei:

Art. 7. Dosarul pentru solicitarea finanțării se depune la sediul Municipiului Alba Iulia, calea Moților, nr. 5A, cam. 7 – Registratură, până la data înscrisă în anunț și va conține următoarele documente:

a). Certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice;

b). Certificat de înregistrare fiscală;

c). Documente privind eventualele parteneriate, sponsorizări, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți, în vederea realizării proiectului editorial pentru care se solicită finanțarea;

d). Formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile, prevăzut în Anexa nr. l, semnat și ștampilat;

e). Formularul fișă de calcul economic-antecalcul, prevăzut în Anexa nr. 2, semnat și ștampilat;

f). Declarația pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3, semnată și ștampilată;

g). Declarația de parteneriat, conținând elementele prevăzute în Anexa nr. 4, semnată și ștampilată, după caz;

h). Manuscrisul în cazul editării de carte, revistă sau publicație culturală propusă spre finanțare, însoțit de un sumar în format fizic sau în format electronic;

i). CV-uri sau biografii, în format narativ, ale autorilor, contributorilor, traducătorilor, după caz; materiale informative cu privire la personalitățile care contribuie la realizarea proiectelor editoriale; alte informații relevante, după caz;

j). Editurile, respectiv redacțiile revistelor și publicațiilor vor anexa un catalog editorial cuprinzând ultimele apariții editoriale.

Regulamentul este disponibil AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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