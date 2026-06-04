Plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului 2026: Vot favorabil în Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților
Plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului 2026: Vot favorabil în Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților
Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat, miercuri, 3 iunie 2026, prelungirea măsurii până la sfârșitul anului 2026, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie 2026, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.
„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului.
UDMR a susținut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflația ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor
familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menținută.
La propunerea noastră, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat astăzi (n.a. miercuri, 3 iunie 2026) prelungirea măsurii până la sfârșitul anului, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie. Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază.
Le mulțumesc colegilor deputați UDMR și membrilor comisiei pentru sprijinul acordat!
Sper ca și plenul Camerei Deputaților să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra și în continuare, până la sfârșitul anului, produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici”, a precizat Tanczos Barna într-o postare în mediul online.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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