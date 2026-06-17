Grevă spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații au oprit lucrul deoarece nu și-au primit banii: ,,Cardurile nu au fost încărcate”

Salariații de la Fabrica de Arme Cugir au oprit munca ieri, 16 iunie 2026, dar și astăzi, 17 iunie, după ce nu și-au primit salariul.

Mai exact, luni, ziua în care angajații trebuiau să își primească banii, cardurile nu au fost încărcate. Din acest motiv, aceștia au oprit activitatea, a explicat Ioan Neagu, președintele Sindicatului „Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro.

În aceste momente, administrația încearcă să rezolve situația.

,, Luni era ziua de plată și cardurile nu au fost încărcate”

„Oamenii nu lucrează de ieri. Administrația încearcă să îi convingă în aceste momente să lucreze. Nu s-a făcut plata. Luni era ziua de plată și cardurile nu au fost încărcate, iar salariații s-au oprit. Este o grevă spontană, o nemulțumire ad hoc.”, a explicat Ioan Neagu, președintele Sindicatului „Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro.

El a menționat că acțiunea nu este coordonată de Sindicatul Apărarea Cugir.

Reamintim că, salariații Fabricii de Arme din Cugir au ieșit, miercuri dimineață, 3 iunie, în fața sediului fabricii, pentru a protesta față de faptul că, în discuțiile cu conducerea unității, nu au obținut niciun plus salarial în comparație cu anul trecut.

Muncitorii sunt nemulțumiți de veniturile mici, arătând că mulți dintre ei au salariul minim pe economie.

„Pentru membrii noștri de sindicat, pentru salariații fabricii de arme, nu am obținut absolut nimic în plus față de ce am avut în anul 2025. (…) Salariații Fabricii de Arme, în momentul în care va veni 1 iulie și, odată cu creșterea salariului minim, ar trebui să avem încadrați aproximativ 470 de salariați în salariul minim. Salariul minim pentru noi înseamnă că, pentru un necalificat, ori, dacă mai facem încă o dată acest lucru, o să punem egalitate între cel cu studii superioare și cel necalificat. Cei care coordonează industria de apărare și, în general, destinele statului se întreabă de ce nu vin tinerii în această industrie, care ar trebui să fie una de frunte a țării și care să asigure portofoliul necesar pentru Armata Română. Or, nu o să prindem niciodată, cu salariul minim, tineri care să vrea să muncească în aceste societăți din industria de apărare”, a declarat, miercuri, liderul de sindicat Ioan Neagu, pentru ziarulunirea.ro.

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