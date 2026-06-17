GREVĂ spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații au oprit lucrul deoarece nu și-au primit banii: ,,Cardurile nu au fost încărcate”
Grevă spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații au oprit lucrul deoarece nu și-au primit banii: ,,Cardurile nu au fost încărcate”
Salariații de la Fabrica de Arme Cugir au oprit munca ieri, 16 iunie 2026, dar și astăzi, 17 iunie, după ce nu și-au primit salariul.
Mai exact, luni, ziua în care angajații trebuiau să își primească banii, cardurile nu au fost încărcate. Din acest motiv, aceștia au oprit activitatea, a explicat Ioan Neagu, președintele Sindicatului „Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro.
În aceste momente, administrația încearcă să rezolve situația.
,, Luni era ziua de plată și cardurile nu au fost încărcate”
„Oamenii nu lucrează de ieri. Administrația încearcă să îi convingă în aceste momente să lucreze. Nu s-a făcut plata. Luni era ziua de plată și cardurile nu au fost încărcate, iar salariații s-au oprit. Este o grevă spontană, o nemulțumire ad hoc.”, a explicat Ioan Neagu, președintele Sindicatului „Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro.
El a menționat că acțiunea nu este coordonată de Sindicatul Apărarea Cugir.
Reamintim că, salariații Fabricii de Arme din Cugir au ieșit, miercuri dimineață, 3 iunie, în fața sediului fabricii, pentru a protesta față de faptul că, în discuțiile cu conducerea unității, nu au obținut niciun plus salarial în comparație cu anul trecut.
Muncitorii sunt nemulțumiți de veniturile mici, arătând că mulți dintre ei au salariul minim pe economie.
Citește și: VIDEO | Protest la Fabrica de Arme Cugir. Angajații, în fața fabricii pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la salarii: ,,Directorul și-a luat ore suplimentare”
„Pentru membrii noștri de sindicat, pentru salariații fabricii de arme, nu am obținut absolut nimic în plus față de ce am avut în anul 2025. (…) Salariații Fabricii de Arme, în momentul în care va veni 1 iulie și, odată cu creșterea salariului minim, ar trebui să avem încadrați aproximativ 470 de salariați în salariul minim. Salariul minim pentru noi înseamnă că, pentru un necalificat, ori, dacă mai facem încă o dată acest lucru, o să punem egalitate între cel cu studii superioare și cel necalificat. Cei care coordonează industria de apărare și, în general, destinele statului se întreabă de ce nu vin tinerii în această industrie, care ar trebui să fie una de frunte a țării și care să asigure portofoliul necesar pentru Armata Română. Or, nu o să prindem niciodată, cu salariul minim, tineri care să vrea să muncească în aceste societăți din industria de apărare”, a declarat, miercuri, liderul de sindicat Ioan Neagu, pentru ziarulunirea.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni care au rate la bănci”
Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni care au rate la bănci” Circulația autobuzelor în Alba Iulia a fost oprită complet, astăzi, 17 iunie 2026, după ce șoferii STP refuză să mai scoată autobuzele pe trasee din cauza problemelor legate de plata […]
Ministerul Dezvoltării: Autobuzele electrice de milioane de euro din Alba Iulia nu pot fi scoase din sistemul metropolitan fără riscul pierderii finanțării europene
Ministerul Dezvoltării: Autobuzele electrice de milioane de euro din Alba Iulia nu pot fi scoase din sistemul metropolitan fără riscul pierderii finanțării europene Ministerul Dezvoltării trage un semnal de alarmă în disputa privind gestionarea investițiilor în transportul public ecologic din zona Alba Iulia. Într-un răspuns oficial adresat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Alba Iulia Transport Local […]
VIDEO | Așteptare în zadar și revoltă în stațiile de autobuz din Alba Iulia după greva spontană a șoferilor STP. Ce spun locuitorii: ,,Tot noi să pierdem”
Așteptare în zadar și revoltă în stațiile de autobuz din Alba Iulia după greva spontană a șoferilor STP. Ce spun locuitorii: ,,Tot noi să pierdem” O parte dintre șoferii companiei STP Alba Iulia au declanșat o grevă spontană marți dimineața, 16 iunie 2026. Astfel, mai multe autobuze nu au ieșit pe traseu, iar cursele programate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată”
Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată” Premierul desemnat Adrian Veștea...
Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF
Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat un proiect de...
Știrea Zilei
GREVĂ spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații au oprit lucrul deoarece nu și-au primit banii: ,,Cardurile nu au fost încărcate”
Grevă spontană la Fabrica de Arme Cugir. Angajații au oprit lucrul deoarece nu și-au primit banii: ,,Cardurile nu au fost...
VIDEO | Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni care au rate la bănci”
Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni...
Curier Județean
FOTO | Cățelul dansator Heart din Alba a impresionat copiii de la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos, în cadrul activității „Educația face diferența”
Cățelul dansator Heart din Alba a impresionat copiii de la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos, în cadrul activității...
24 iunie-3 iulie 2026: O nouă ediție a Bibliotecii de vacanță, la Sebeș: 10 ani de poveste, cu zâmbete și jocurile copilăriei!
O nouă ediție a Bibliotecii de vacanță, la Sebeș: 10 ani de poveste, cu zâmbete și jocurile copilăriei! La Sebeș,...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...