Directorul Fabricii de Arme Cugir, despre neplata salariilor și greva spontană: „Nu am avut disponibilitățile bănești să le plătim, în ciuda eforturilor făcute și la nivelul Guvernului”
Directorul Fabricii de Arme Cugir, despre neplata salariilor și greva spontană: „Nu am avut disponibilitățile bănești să le plătim, în ciuda eforturilor făcute și la nivelul Guvernului”
Radu Coroamă, directorul Fabricii de Arme Cugir, a explicat pentru ziarulunirea.ro motivele pentru care angajații nu și-au primit salariile luni, 15 iunie 2026, situație care a dus la declanșarea unei greve spontane și la oprirea lucrului.
Mai exact, luni, ziua în care angajații trebuiau să își primească banii, cardurile nu au fost încărcate. Din acest motiv, aceștia au oprit activitatea, a explicat Ioan Neagu, președintele Sindicatului „Apărarea” din cadrul Fabricii de Arme Cugir.
Directorul Fabricii de Arme Cugir: ,,Nu am avut disponibilitățile bănești să plătim salariile”
Radu Coroamă a explicat că, în ciuda eforturilor făcute și la nivelul Guvernului pentru deblocarea banilor, nu au existat disponibilitățile bănești pentru plata salariilor.
,,Nu am avut disponibilitățile bănești să plătim salariile în data de 15 iunie, în ciuda eforturilor făcute și la nivelul Guvernului pentru deblocarea banilor din nucleu. De asemenea, pe fondul lipsei de comenzi la nivelul ROMARM-ului și la nivelul nostru, motiv în plus pentru care nu am avut posibilitatea să plătim banii în 15”, a povestit Radu Coroamă, pentru ziarulunirea.ro.
,,Avem niște produse care urmează să fie expediate”
Directorul a menționat că există posibilitatea ca în următoarele 7-10 zile să fie onorate salariile angajaților:
,,Există perspectiva ca în următoarele 7 până în 10 zile să onorăm salariile angajaților, având în vedere că avem niște produse care urmează să fie expediate, stăm în obținerea unei licențe de export și din încasarea contravalorii să reușim să plătim salariile.”, a mai spus Radu Coroamă.
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Întrebat dacă a avut o discuție cu angajații care au pornit greva spontană, directorul a spus că:
,,Chiar acum am fost la ei afară. Am discutat, le-am explicat situația. Lucrul este oprit. Îndemnul meu a fost să se întoarcă la locul de muncă, să își reia activitatea, deoarece va veni luna viitoare și dacă nu facem producție nu avem cum să îi plătim.”, a spus în final Radu Coroamă, directorul Fabricii de Arme Cugir.
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