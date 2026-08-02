Ştirea zilei

Accident GRAV pe DN 67C – Transalpina: Intervine elicopterul SMURD pentru doi motocicliști cu politraumatisme

Ioana Oprean

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Accident GRAV pe DN 67C – Transalpina: Intervine elicopterul SMURD pentru doi motocicliști cu politraumatisme

Un accident rutier grav a avut loc duminică, în jurul orei 13.00, pe DN 67C – Transalpina. Intervine elicopterul SMURD pentru doi motocicliști cu politraumatisme.

Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 67C, km 71, zona baraj Oașa.

Din informațiile primite de la apelant in accident sunt implicați 2 motocicliști, constienți, cooperanți, cu politraumatisme.

La locul producerii evenimentului a fost solicitat și un elicopter SMURD.

Forțe alocate: 1 echipaj de prim ajutor, 1 elicopter SMURD si 1 ambulanță SAJ.

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